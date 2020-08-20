Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с

Western Digital представила новый внешний твердотельный накопитель My Passport ёмкостью до 2 Тбайт. Благодаря компактному металлическому корпусу и высокой скорости за счёт технологии NVMe новое устройство размером с ладонь даёт пользователям возможность хранить и работать с важными защищёнными данными.

Этот новый твердотельный накопитель My Passport предлагает скорость чтения до 1050 Мбайт/с и скорость записи до 1000 Мбайт/с. Поддерживается 256-битное аппаратное шифрование AES для простой защиты данных через пароль. SSD обладает устойчивостью к ударам, вибрации и падению с высоты до 2 метров. В комплекте идёт ПО для упрощения резервного копирования больших файлов на диск или в учётную запись облачной службы.

Среди особенностей можно отметить также поддержку технологии USB 3.2 Gen-2, наличие в комплекте кабеля USB-C и переходника USB-A. На накопитель My Passport SSD распространяется пятилетняя ограниченная гарантия, и сейчас он уже доступен в сером цветовом исполнении ёмкостью 500 Гбайт ($119,99) и 1 Тбайт ($189,99).

Позже в этом году выйдут варианты объёмом в 2 Тбайт, а также версии в синем, красном и золотистом цветовых исполнениях. О цене и точном времени их запуска пока ничего не сообщается.