«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно

Студия IO Interactive объявила, что ПК-версия Hitman 3 станет годовым эксклюзивом магазина Epic Games Store. Согласно официальному сообщению, сделка поможет студии реализовать своё видение при создании третьей части и избежать компромиссов.

Как передаёт портал VG247 со ссылкой на IO Interactive, генеральный директор компании Хакан Абрак (Hakan Abrak) дал следующий комментарий на этот счёт: «Самостоятельное распространение Hitman 3 — большой шаг для нашего коллектива в достижении амбициозных целей в качестве независимой студии. Партнёрство с Epic [Games] обеспечило нам свободу в создании именно такой игры для фанатов и сообщества, какой мы её себе представляли — без компромиссов».

IO Interactive уже подтвердила, что пользователи смогут перенести прогресс и локации из Hitman 2 в грядущее продолжение, несмотря на его релиз в EGS. Компания также сообщила о бесплатной раздаче перезапуска франшизы 2016 года в Epic Games Store. Акция пройдёт с 27 августа по 3 сентября.

Параллельно разработчики выпустили трейлер локации Торнбридж (Thornbridge) в Hitman 3. Это мистическое поместье в Англии, где проживает аристократическая семья.

Hitman 3 выйдет в январе 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.