3DNewsНовости SoftwarePlayStationНе Hollow Knight: игроки остались недово...
Новости Software

Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight

Компания D3 Publisher и студия DICO выпустили двухмерный экшен Gleamlight на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch, сильно напоминающий в трейлерах метроидванию Hollow Knight. Но, похоже, игроки получили не то, чего ожидали.

Действие Gleamlight разворачивается в витражном измерении. Вам нужно исследовать фантастический мир, в котором попавший на стекло свет согревает, а тьма — превращает в лёд, а также сражаться с противниками. Примечательно, что в игре нет пользовательского интерфейса.

В настоящее время Gleamlight получила в основном отрицательные отзывы. Пользователи Steam отмечают, что игра если и представляет собой копию Hollow Knight, то очень бедную. Сюжет проходится за один час реального времени, звуки однообразные, уровни линейны, боевая система исполнена чрезвычайно просто, а битвы с боссами не предлагают ничего интересного. Впрочем, на момент публикации новости пользовательских обзоров всего 20.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ланселот из будущего: экшен-платформер Fallen Knight выйдет на ПК и консолях в 2021 году
Занимательная статистика: игроки пролили 568 трлн литров демонической крови в DOOM Eternal
Спутник для пинков: игрок реализовал в Red Dead Redemption 2 карликовую копию Мики — самого ненавистного персонажа
Проблемы с балансом: в CoD: Warzone нашли оружие, которое при должной модернизации убивает с одного выстрела
Хакеры к взлёту готовы: Microsoft Flight Simulator взломали в день релиза
Внезапная западня: Microsoft Flight Simulator ругают за непродуманную установку в Steam
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: gleamlight, d3 publisher, dico, экшен
gleamlight, d3 publisher, dico, экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
NVIDIA приступила к сертификации составляющих GeForce RTX 3090 и RTX 3080 — анонс видеокарт близок
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 9 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 9 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 10 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 10 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 13 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 14 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Видеокартам NVIDIA семейства Ampere придётся уделять особое внимание охлаждению памяти GDDR6X 3 мин.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 10 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 11 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 12 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 12 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 14 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 14 ч.
Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10 14 ч.