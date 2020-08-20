Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight

Компания D3 Publisher и студия DICO выпустили двухмерный экшен Gleamlight на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch, сильно напоминающий в трейлерах метроидванию Hollow Knight. Но, похоже, игроки получили не то, чего ожидали.

Действие Gleamlight разворачивается в витражном измерении. Вам нужно исследовать фантастический мир, в котором попавший на стекло свет согревает, а тьма — превращает в лёд, а также сражаться с противниками. Примечательно, что в игре нет пользовательского интерфейса.

В настоящее время Gleamlight получила в основном отрицательные отзывы. Пользователи Steam отмечают, что игра если и представляет собой копию Hollow Knight, то очень бедную. Сюжет проходится за один час реального времени, звуки однообразные, уровни линейны, боевая система исполнена чрезвычайно просто, а битвы с боссами не предлагают ничего интересного. Впрочем, на момент публикации новости пользовательских обзоров всего 20.