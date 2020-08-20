Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One

Корпорация Microsoft объявила о том, что на этих выходных пользователи Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут бесплатно сыграть в Overwatch, Wreckfest и F1 2020 на консолях Xbox One. Акция действует с 20 августа, 10:01 МСК по 24 августа, 09:59 МСК.

Overwatch — это многопользовательский аренный шутер, в котором игроки сражаются в формате «5 на 5» за первенство. Проект предлагает множество разнообразных героев, обладающих собственными способностями и оружием. Кроме того, в настоящее время можно заработать новые косметические элементы для персонажей и сыграть в лусиобол в рамках события «Летние игры Overwatch», которое продлится до 25 августа.

Также на Overwatch сейчас действует скидка 60 % — игру можно купить за $31,99.

F1 2020 — официальный гоночный симулятор по лицензии мирового чемпионата FIA Formula One 2020. Впервые в истории серии игроки могут создать свою команду F1 с цветовой схемой, спонсорами и поставщиком двигателей, а также выбрать пилотов в команду с помощью системы рейтинга.

Также на два издания F1 2020 сейчас действует скидка 30 %:

Seventy Edition можно купить за $49,99;

Deluxe Schumacher Edition можно купить за $55,99.

Wreckfest — это гонки на выживание. Игрокам доступны американские, европейские и азиатские автомобили, а также настройки бампера, каркаса безопасности, боковой защиты, мотора, распредвала, топливной системы и многого другого. Проект предлагает как режим карьеры, так и сетевую игру и испытания.

На два издания Wreckfest сейчас действует скидка 20 %: