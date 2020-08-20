3DNewsНовости SoftwareГрафические редакторыВ Lightroom для iOS — эпический баг. Нов...
Новости Software

В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя

Стало известно о том, что выпущенное недавно обновление для графического редактора Lightroom для iOS и iPadOS удаляет все фотографии и пресеты пользователей, которые ещё не были синхронизированы с облаком. В Adobe подтвердили, что восстановить удалённые данные не удастся.

Первые жалобы пользователей стали появляться на форумах обратной связи два дня назад, когда вышло обновление Lightroom 5.4 для мобильных устройств Apple. Уже тогда обеспокоенные люди начали сообщать в службу поддержки Adobe об исчезновении файлов, которое произошло после установки обновления через App Store. Жалобы поступали от пользователей с подпиской, а также людей, использующих бесплатную версию приложения.

«Я разговаривал со службой поддержки более четырёх часов за последние два дня, и буквально минуту назад они мне сказали, что проблема не имеет решения, и что удалённые фотографии невозможно восстановить. Adobe иногда бывает невероятной. Всё, что я услышал, это «нам искренне жаль» и больше ничего. Два с лишним года редактирования фотографий просто исчезли из-за Adobe, и всё, что они могут дать — это сожаления», — написал один из возмущённых пользователей в сообществе Reddit.

Вчера Adobe официально признала наличие проблемы, сказав, что у пользователей, обновивших Lightroom до версии 5.4 на iPhone и iPad «могут удалиться пресеты и фотографии» и они «не подлежат восстановлению». Компания также принесла «искренние извинения» пользователям, которых затронула данная проблема. На данный момент уже вышла версия Lightroom 5.4.1, в которой исправлены допущенные ошибки, но решить проблему потерянных данных это обновление не может.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Adobe представит систему маркировки «отфотошопленных» изображений к концу этого года
Adobe привлекла ведущего разработчика камер Pixel для создания собственного приложения для фотосъёмки
Adobe выпустила мобильную камеру Photoshop Camera с функциями ИИ для iOS и Android
Google вспомнила про свой фоторедактор под Android, который она не обновляла с 2018 года
Видео: Adobe показала инструмент выделения объектов на основе ИИ для Photoshop
Adobe научила ИИ раскрашивать чёрно-белые фото и не только
Рубрики: Новости Software, Графические редакторы,
Теги: lightroom, adobe, ios
lightroom, adobe, ios
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
Видео: Bethesda напомнила об альтернативных режимах визуализации в DOOM Eternal
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 9 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 10 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 11 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 11 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 13 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 14 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Механическая клавиатура ASUS TUF Gaming K3 RGB снабжена красочной подсветкой Aura 12 мин.
Видеокартам NVIDIA семейства Ampere придётся уделять особое внимание охлаждению памяти GDDR6X 15 мин.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 11 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 11 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 12 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 12 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 14 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 14 ч.