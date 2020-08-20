В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя

Стало известно о том, что выпущенное недавно обновление для графического редактора Lightroom для iOS и iPadOS удаляет все фотографии и пресеты пользователей, которые ещё не были синхронизированы с облаком. В Adobe подтвердили, что восстановить удалённые данные не удастся.

Первые жалобы пользователей стали появляться на форумах обратной связи два дня назад, когда вышло обновление Lightroom 5.4 для мобильных устройств Apple. Уже тогда обеспокоенные люди начали сообщать в службу поддержки Adobe об исчезновении файлов, которое произошло после установки обновления через App Store. Жалобы поступали от пользователей с подпиской, а также людей, использующих бесплатную версию приложения.

«Я разговаривал со службой поддержки более четырёх часов за последние два дня, и буквально минуту назад они мне сказали, что проблема не имеет решения, и что удалённые фотографии невозможно восстановить. Adobe иногда бывает невероятной. Всё, что я услышал, это «нам искренне жаль» и больше ничего. Два с лишним года редактирования фотографий просто исчезли из-за Adobe, и всё, что они могут дать — это сожаления», — написал один из возмущённых пользователей в сообществе Reddit.

Вчера Adobe официально признала наличие проблемы, сказав, что у пользователей, обновивших Lightroom до версии 5.4 на iPhone и iPad «могут удалиться пресеты и фотографии» и они «не подлежат восстановлению». Компания также принесла «искренние извинения» пользователям, которых затронула данная проблема. На данный момент уже вышла версия Lightroom 5.4.1, в которой исправлены допущенные ошибки, но решить проблему потерянных данных это обновление не может.