Новая карта расширения QNAP наделит компьютер двумя портами USB 3.2 Gen2

Компания QNAP Systems анонсировала карту расширения QXP-10G2U3A, предназначенную для использования в персональных компьютерах, рабочих станциях и сетевых хранилищах данных (NAS).

Новинка позволяет наделить систему двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A. Этот интерфейс обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с.

Карта выполнена на контроллере ASMedia ASM3142. Для установки необходим слот PCIe Gen2 x2. Говорится о совместимости с программными платформами Microsoft Windows 8.x/10, Ubuntu 20.04 LTS, а также QTS 4.3.6 и выше.

Решение QXP-10G2U3A имеет низкопрофильный форм-фактор: габариты составляют 89,65 × 68,9 × 14 мм. Комплект поставки включает полноразмерную и укороченную монтажные планки, так что применять карту расширения можно в корпусах различного типа.

Среди прочего упомянута поддержка протокола USB Attached SCSI Protocol (UASP), призванного повысить скорость обмена данными с подключенными накопителями.

Информации об ориентировочной цене карты QXP-10G2U3A пока нет.