343 Industries: сериал Halo от Showtime не повлиял на разработку Halo Infinite

Представитель 343 Industries по запросу IGN прокомментировал слухи о том, что сериал по мотивам Halo от телеканала Showtime негативно повлиял на разработку Halo Infinite и стал одной из причин переноса игры.

Напомним, в начале недели журналист портала Thurrott Брэд Сэмс (Brad Sams) со ссылкой на нескольких информаторов рассказал о якобы преследовавших Halo Infinite проблемах с производством.

В числе прочего Сэмс утверждал, будто руководство 343 Industries порой уделяло шоу от Showtime приоритетное внимание, серьёзно отвлекаясь от разработки Halo Infinite и пренебрегая нуждами игры.

Представитель 343 Industries назвал Halo Infinite и сериал «совершенно независимыми проектами», не влияющими на производство друг друга и не являющимися отвлекающими факторами.

«343 Industries выделила трансмедийную команду на работу с Showtime для создания и производства сериала Halo. Данный коллектив отделён от разработчиков Halo Infinite. Это два совершенно независимых проекта с собственными участниками и руководителями, друг на друга не влияющих», — заявили в студии.

Сериал Halo от Showtime был анонсирован в мае 2013 года на презентации Xbox One. С тех пор шоу обзавелось именитыми актёрами, но из-за пандемии COVID-19 премьеру перенесли на 2021-й.

Что касается самой Halo Infinite, то 343 Industries решила отложить свой научно-фантастический шутер до 2021 года из-за желания довести проект до ума. Игра создаётся для PC (Steam, Windows 10), Xbox One и Xbox Series X.