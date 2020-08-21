Видеокартам NVIDIA семейства Ampere придётся уделять особое внимание охлаждению памяти GDDR6X

Количество слухов о видеокартах NVIDIA Ampere игрового класса в последние дни зашкаливает, но некоторые из них являются откровенно противоречивыми и неправдоподобными. Один из немецких ресурсов с достойной репутацией настаивает, что высокие частоты микросхем памяти типа GDDR6X на новых видеокартах заставят уделять пристальное внимание их охлаждению.

Стратегический выбор NVIDIA при определении характеристик памяти видеокарт семейства Ampere в данном случае создал не самую благоприятную ситуацию. Предполагается, что сочетание не самой широкой шины памяти и высоких частот будет способствовать высокому тепловыделению микросхем GDDR6X. Рабочая температура последних будет приближаться к ста градусам Цельсия. Видеокартам этой серии потребуются развитые системы охлаждения, которые будут охватывать увесистым радиатором с испарительной камерой и микросхемы GDDR6X.

Как утверждает немецкий сайт Igor’s LAB, стоимость системы охлаждения эталонных видеокарт серии Ampere легко перешагнёт за $155, и пока не совсем понятно, как партнёры NVIDIA смогут оптимизировать подобные расходы при разработке видеокарт собственного дизайна. По словам источника, степень готовности видеокарт к анонсу пока далека от идеальной: даже характеристики эталонных видеокарт пока не определены окончательно, а видеокарты в исполнении партнёров могут быть представлены не ранее второй половины сентября. Ранее считалось, что они выйдут на рынок одновременно с эталонными.