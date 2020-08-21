Видео: особенности кооперативного режима в новом трейлере Wasteland 3

Компания Microsoft опубликовала трейлер кооперативного режима постапокалиптической ролевой игры Wasteland 3 от студии-разработчика inXile Entertainment и издательства Deep Silver.

Ранее в inXile Entertainment рассказывали, что пользователи смогут проходить Wasteland 3 вдвоём, обмениваться персонажами, разделять отряды. При этом из мультиплеера позволяют в любой момент выйти и загрузить собственное сохранение.

Менеджер inXile Entertainment по связям с общественностью Мика Уиппл (Micah Whipple) на официальном сайте Xbox добавил, что кооператив Wasteland 3 не предусматривает кроссплей — партнёрам по игре нужно быть на одной платформе.

«В кооперативе Wasteland 3 вы можете действовать с партнёром для выработки стратегии в бою, принятия решений насчёт банд, фракций и культов Колорадо и разделения наград», — рассказал Уиппл.

Кроме того, в режиме совместного прохождения возможны «уникальные ситуации»: например, выполнение пользователями квеста сразу для двух враждующих персонажей ради двойной награды.

Как такового PvP в Wasteland 3 нет, но насолить своему товарищу разработка inXile Entertainment позволяет: игроки вольны распространять слухи друг о друге у себя в штаб-квартире.

Wasteland 3 выйдет уже 28 августа текущего года на PC (Steam, GOG, Windows 10), PlayStation 4 и Xbox One, а также в сервисе Xbox Game Pass. По словам главы inXile Entertainment Брайана Фарго (Brian Fargo), прохождение игры может занять более 80 часов.