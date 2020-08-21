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Samsung готовит первый «доступный» смартфон с гибким дисплеем

В настоящее время стоимость смартфонов Samsung с гибким экраном весьма высока: к примеру, цена показанной на изображениях модели Galaxy Z Flip в России составляет 119 990 рублей. Но вскоре, как сообщают сетевые источники, южнокорейский гигант может представить «доступный» аппарат с гибкой конструкцией.

Готовящееся устройство фигурирует под шифром SM-F415, где «F» указывает на наличие гибкого экрана. Уже представленные гибкие смартфоны Galaxy Fold, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2 имеют кодовые обозначения соответственно SM-F900, SM-F700 и SM-F916.

Информации о модели SM-F415 пока, к сожалению, немного. Говорится, что она будет доступна в модификациях с флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Покупатели смогут выбирать как минимум между тремя вариантами цветового исполнения — чёрным, зелёным и синим.

По слухам, цена новинки будет существенно меньше 1000 долларов США — возможно, 600–700 долларов. Ради снижения стоимости Samsung придётся использовать аппаратные компоненты среднего уровня. Зато появление такого аппарата может стать началом эпохи гибких смартфонов для массового рынка. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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