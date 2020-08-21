В EGS стартовала раздача Enter The Gungeon и God’s Trigger

В Epic Games Store началась очередная раздача бесплатных игр. На этот раз ими стали Enter The Gungeon и God’s Trigger. Проекты можно забрать в магазине до 27 августа.

Enter The Gungeon — это экшен в жанре bullet hell с элементами роглайка. Игра рассказывает историю о группе энтузиастов, которые стремятся добыть сокровища. Пользователям предстоит сразиться с ордами необычных существ и боссов. Проект набрал 82 балла на Metacritic.

God's Trigger — ещё один роглайк-экшен. Проект рассказывает о том, как ангел и демон объединились, чтобы остановить апокалипсис, для чего отправились с войной на небеса. Игра получила смешанные оценки — всего 71 балл на Metacritic.

На следующей раздаче EGS пользователи смогут получить Shadowrun Collection и первый сезон Hitman. Выдача последнего связана с недавней сделкой между Epic Games и студией IO Interactive, согласно которой Hitman 3 на ПК станет годовым эксклюзивом Epic Games Store.