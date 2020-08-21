Большие надежды: Square Enix рассказала об ожиданиях от Marvel’s Avengers

Президент Square Enix Ёсуке Мацуда (Yosuke Matsuda) в недавнем разговоре с инвесторами прокомментировал скорый запуск Marvel’s Avengers и рассказал об ожиданиях компании от супергеройского экшена Crystal Dynamics.

По словам Мацуды, Square Enix трудно предсказать финансовые результаты Marvel’s Avengers, потому что «рост цифровой доли сыграет более важную роль, чем продажи физических копий».

Несмотря на эти сложности, у руководства японского издательства «очень высокие ожидания», однако успех Marvel’s Avengers будет определяться не только и не столько стартовыми продажами.

«Так как это игра-сервис, после релиза будут иметь ключевое значение в том числе и наши действия, а не только первоначальные продажи на запуске», — уверенно заявил Мацуда.

В частности, компания планирует поддерживать интерес к Marvel’s Avengers посредством «мощного дополнительного контента». Речь идёт о новых заданиях, персонажах и регионах — всё на бесплатной основе.

Первым из героев, которые появятся в Marvel’s Avengers после релиза, станет Хоукай. В начале 2021 года к нему присоединится Человек-паук, но лишь на консолях семейства PlayStation.

Премьера Marvel’s Avengers запланирована на 4 сентября для PC (Steam), PS4, Xbox One и Google Stadia. Версия для консолей следующего поколения поступит в продажу до конца текущего года.