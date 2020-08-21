Единственный в 2020 году пуск с Восточного намечен на декабрь

Вместо пяти планировавшихся пусков с космодрома Восточный в нынешнем году будет выполнен только один. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на информацию, полученную от источника в ракетно-космической отрасли.

Изначально предполагалось, что в 2020-м с Восточного будут осуществлены четыре старта ракет-носителей со спутниками OneWeb — в апреле, мае, июне и июле. На ноябрь был запланирован запуск российского гидрометеорологического аппарата «Метеор-М» № 2-3.

Однако вывод на орбиту спутников OneWeb пришлось отложить из-за банкротства компании. Что касается аппарата дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-3, то его запуск был перенесён на 2021 год из-за неготовности.

И вот теперь сообщается, что в нынешнем году с Восточного будет произведён только один запуск. «Предварительно на декабрь планируется старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb», — рассказали осведомлённые лица.

Добавим, что на сегодняшний день с Восточного осуществлены только пять пусков. Причём один из них закончился неудачей: из-за отказа разгонного блока в 2017 году были утеряны спутник «Метеор-М» № 2-1 и 18 небольших аппаратов.