На космодроме Восточный появится стартовый стол для многоразовой ракеты «Амур»

На сайте госзакупок обнародована информация о проекте по созданию на космодроме Восточный комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе.

Опытно-конструкторская работа получила шифр «Амур-СПГ». Речь идёт о строительстве на Восточном нового стартового комплекса для ракеты «Амур» с возвращаемой первой ступенью. При создании площадки, как ожидается, будут оптимально использованы имеющиеся объекты инфраструктуры космодрома.

Носитель среднего класса «Амур» — двухступенчатая ракета, выполненная по тандемной схеме с первой ступенью многократного использования. В качестве компонентов топлива должны использоваться сжиженный природный газ и жидкий кислород. В качестве маршевых двигателей первой и второй ступени предлагается задействовать адаптированные (модернизированные) агрегаты с единой конструктивной базой.

«Многократное использование блока первой ступени ракеты-носителя "Амур" должно обеспечиваться системой динамической посадки в район посадки по трассе полёта на подготовленную площадку или в район старта, с последующим его возвратом на техническую позицию и подготовкой к повторному пуску», — говорится в документации.

Предполагается, что будет обеспечиваться возможность не менее чем 10-кратного использования блока первой ступени. С целью выведения полезного груза на рабочие орбиты высотой от 400 до 800 км без использования разгонного блока двигатель второй ступени ракеты «Амур» должен обеспечивать работу в режиме длительного дросселирования или в режиме многократного включения.

Эскизный проект должен быть подготовлен до 21 декабря 2020 года. Начальная стоимость контракта — 407 млн рублей.