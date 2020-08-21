Видео: новый трейлер No Straight Roads посвятили главным особенностям игры

Студия-разработчик Metronomik и издательство Sold Out представили геймплейный трейлер с демонстрацией основных особенностей своего музыкального приключения No Straight Roads.

Напомним, события No Straight Roads разворачиваются в Винил-Сити, где рокеры Mayday и Zuke объявили войну зловещей империи электронной музыки NSR.

Разработчики обещают «грандиозные битвы с боссами» — сотрудниками NSR. Бои в No Straight Roads проходят под ритм музыки, поэтому игрокам нужно следить не только за действиями врага, но и за звуковыми подсказками.

Задача пользователей — захватывать концерты, чтобы вернуть себе «музыкальную свободу». При победе над боссом героям открывается доступ к новым районам винилового города.

Разработкой No Straight Roads руководят ведущий геймдизайнер Final Fantasy XV Ван Хазмер (Wan Hazmer) и концепт-художник Street Fighter V Даим Дзиауддин (Daim Dziauddin).

No Straight Roads поступит в продажу 25 августа текущего года для PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Розничная версия (только для консолей) появится на прилавках магазинов «чуть позже».

На днях разработчики No Straight Roads опубликовали трейлер Switch-издания. На гибридной консоли Nintendo игра предложит поддержку сенсорного экрана и управление персонажем с помощью одного Joy-Con.