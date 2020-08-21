Потекло, так потекло: в криптовалюте за последний год из Китая вывели $50 млрд

Рядовых и не очень майнеров криптовалют возмущает тот факт, что государство стремится регулировать эту деятельность. Зачем это нужно, можно судить по свежему примеру. Наблюдатели выявили, что за последний год из Китая выведено криптовалюты на $50 млрд, а это сильно похоже на отток капитала в обход правительственных запретов. Такое никаким властям не понравится.

«Утечку» выявила компания Chainalysis, которая специализируется на разработке программного обеспечения для анализа финансовых потоков. Данные Chainalysis свидетельствуют, что из криптовалютных кошельков в Восточной Азии, преимущественно китайских, за последний год на кошельки в других странах переведено $50 млрд. Аналитики не могут с уверенностью сказать, что вся эта сумма ― это бегство капитала из страны, находящейся под санкциями. Тем не менее, для китайских граждан введено ограничение на покупку валюты в объёме не более $50 тыс. в год, и криптовалюта стала той лазейкой, которая помогает обойти этот барьер.

Значительная часть средств в объёме свыше $18 млрд была выведена из Китая в «стейблкоине» (stablecoin) Tether. Стейблкоин ― это криптовалюта, которая частично или полностью поддержана обычной валютой или другими активами. Стейблкоин Tether обеспечен долларами США, и интерес к нему не угас даже на фоне скандала с якобы сокрытием убытков биржи, которая им торговала.

Замеченное движение криптовалюты из Китая на иностранные кошельки аналитики Chainalysis частично склонны трактовать, как желание граждан Китая переместить средства на криптобиржи и обналичить свежедобытое в условиях нестабильности основных валют и экономики. Но они также не исключают, что может присутствовать эффект бегства капиталов. В любом случае, власти Китая и других стран кровно заинтересованы в контроле подобных потоков вплоть до уголовного преследования нарушителей.