Сетевое хранилище Synology DiskStation DS1520+ имеет два слота M.2 и четыре порта 1GbE LAN

Компания Synology представила сетевое хранилище (NAS) информации DiskStation DS1520+, подходящее для применения в сфере малого бизнеса. В основу новинки положена аппаратная платформа Intel.

Устройство наделено пятью отсеками для накопителей в форм-факторе 3,5 и 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0. Кроме того, есть два слота для быстрых твердотельных модулей M.2 2280 NVMe SSD.

Подключив два модуля расширения Synology DX517, можно добавить ещё десять дисков для увеличения ёмкости системы хранения. В этом случае суммарная вместимость будет достигать 240 Тбайт в конфигурации 5 × 16 Тбайт и 10 × 16 Тбайт.

В хранилище используется процессор Celeron J4125 с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,0 ГГц (повышается до 2,7 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4 составляет 8 Гбайт.

Новинка располагает четырьмя гигабитными сетевыми портами RJ-45 1GbE LAN, двумя разъёмами USB 3.0 и двумя портами eSATA. Габариты составляют 166 × 230 × 223 мм, вес — 2,26 кг без установленных накопителей.

«Synology DiskStation DS1520+ — это идеальная сетевая система хранения данных, подходящая для малого бизнеса и любителей IT. Два встроенных слота для твердотельных накопителей M.2, а также технология SSD-кеша Synology позволяют повысить производительность системных операций ввода-вывода и приложений», — отмечает разработчик.