Новые iPhone получат более дешёвые батареи, чтобы их цена не выросла из-за поддержки 5G

По словам аналитика Минг-Чи Куо (Ming-chi Kuo), столкнувшись с более высокими производственными затратами из-за реализации поддержки 5G в смартфонах iPhone 12 в этом году, Apple пытается использовать менее дорогие компоненты в других областях. Как сообщается, сильнее всего затраты сократятся на аккумуляторы: по словам господина Куо, Apple сокращает количество слоёв платы батареи и размещает элементы ячеек на меньшей площади.

Аналитик утверждает, что эти и другие оптимизации приведут к тому, что аккумуляторная часть новых смартфонов станет дешевле на 40–50 %, чем у iPhone 11. В следующем году батареи для iPhone станут дешевле ещё на 30 % за счёт дополнительных изменений дизайна. Также сообщается, что Apple сокращает расходы на аккумулятор AirPods третьего поколения, которые выйдут в следующем году. Компания делает это за счёт перехода к конструкции «система в упаковке», аналогичной AirPods Pro.

Одна батарея не компенсирует полностью рост стоимости смартфонов, обусловленный поддержкой 5G. По оценкам господина Куо, включение в iPhone технологии миллиметровых волн (5G mmWave) обойдётся Apple в $125–135 конечной цены на устройство плюс $75–85 за поддержку 5G на частоте ниже 6 ГГц.

Но, очевидно, компания идёт и на другие шаги в стремлении не повышать стоимость конечного устройства: ранее сообщалось, что адаптер питания и наушники более не будут частью комплектации iPhone. Так ли это, мы узнаем уже довольно скоро. Ожидается, что в этом году iPhone появятся в продаже в октябре, на несколько недель позже, чем обычно, хотя неясно, будет ли Apple придерживаться своего традиционного сентябрьского анонса.