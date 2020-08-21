Россия работает над космической системой «Млечный путь» для защиты Земли от астероидов и комет, а спутников — от мусора

В России планируется создание специализированной системы для отслеживания опасных комет и астероидов, а также управления движением спутников в условиях засорения космического пространства.

Инициатива носит название «Млечный путь». О ней, как сообщает «РИА Новости», рассказали в информационно-аналитическом центре Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) государственной корпорации Роскосмос.

«Название "Млечный путь" относится к перспективной системе информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве», — отметили осведомлённые лица.

В настоящее время близятся к завершению работы по созданию концепции новой системы. Однако фактическая реализация проекта будет осуществлена не ранее 2030 года.

Комплекс «Млечный путь» поможет в отслеживании космических тел, которые могут нести угрозу для Земли и российской космической техники. Кроме того, система обеспечит мониторинг движения объектов космического мусора, количество которых на орбите постоянно растёт. Такие объекты представляют существенную угрозу для спутников, а также для грузовых и пилотируемых кораблей.