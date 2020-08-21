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Большой монитор LG 32UN650-W формата 4К подходит для работы и игр

Компания LG расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель 32UN650-W на качественной матрице IPS с диагональю 31,5 дюйма. Новинка может использоваться как для повседневной работы, так и для развлечений и игр.

Панель соответствует формату 4К: разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Обеспечивается 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Время отклика равно 5 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Устройство обладает яркостью 350 кд/м2 и контрастностью 1000:1.

В мониторе реализована технология AMD FreeSync, за счёт которой повышается плавность игрового процесса. Говорится о поддержке HDR10. Функция Black Stabilizer обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть тёмные детали изображения. Система Dynamic Action Sync, в свою очередь, минимизирует входную задержку, предоставляя возможность быстрее реагировать на происходящее в игре.

В оснащение входят 5-ваттные стереофонические динамики, интерфейсы DisplayPort 1.2a и HDMI. Подставка позволяет регулировать высоту и угол наклона дисплея.

В продажу монитор LG 32UN650-W поступит до конца текущего месяца. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: lg, монитор
lg, монитор
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