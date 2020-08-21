Слухи: ремейк Demon’s Souls может стать одной из первых игр для PlayStation 5

Бывший старший редактор журнала Game Informer Имран Хан (Imran Khan) у себя в микроблоге прокомментировал недавнее получение ремейком Demon’s Souls возрастного рейтинга в Южной Корее и Японии.

Фанатов это событие взволновало: как правило, игры проходят возрастную классификацию за несколько месяцев до релиза, а у обновлённой Demon’s Souls сроков выхода нет вовсе.

В связи с этим пользователь Twitter под псевдонимом P_Betar решил поинтересоваться у Хана, в прошлом доказавшего обладание инсайдерской информацией, возможно ли появление Demon’s Souls в стартовой линейке PlayStation 5.

«Я бы поставил это под сомнение из-за одних только [последствий пандемии] COVID-19, но не думаю, что [выход Demon’s Souls одновременно с PS5] невозможен», — прокомментировал Хан.

Более того, по данным журналиста, Bluepoint Games и SIE Japan Studio якобы с самого начала разработки планировали выпуск Demon’s Souls вместе с PS5 или вскоре после её запуска.

В пользу теории об относительно скорой премьере ремейка Demon’s Souls говорит и то, что обновлённая версия экшена From Software — всего лишь вторая после Marvel’s Spider-Man: Miles Morales игра для PS5, получившая рейтинг в Южной Корее.

Demon’s Souls создаётся эксклюзивно для PS5. Согласно официальной информации, на новой консоли Sony игра предложит два режима графики, а также «прекрасные эффекты теней и трассировку лучей».