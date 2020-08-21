Мощный смартфон Xiaomi Mi CC10 Pro замечен в Geekbench с процессором Snapdragon 865

Бенчмарк Geekbench в очередной раз стал источником информации о ещё не представленном официально смартфоне: на этот раз в тесте «засветился» производительный аппарат Xiaomi с кодовым названием Cas.

Предположительно, под указанным кодовым обозначением скрывается модель Xiaomi Mi CC10 Pro. Устройство несёт на борту процессор Snapdragon 865, который объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Базовая частота чипа равна 1,8 ГГц.

Тест говорит о наличии 8 Гбайт оперативной памяти. Вероятно, также будут выпущены модификации с бо́льшим объёмом ОЗУ — 12 Гбайт или даже 16 Гбайт. В качестве операционной системы применяется Android 10.

По слухам, в оснащение новинки войдёт мощная многомодульная камера со 108-мегапиксельным основным датчиком и 120-кратным зумом.

Помимо модели Mi CC10 Pro, компания Xiaomi, как ожидается, анонсирует аппарат Mi CC10. Его «сердцем» послужит процессор Snapdragon 775G, который пока официально не представлен. Очевидно, обе новинки смогут функционировать в сотовых сетях пятого поколения (5G).