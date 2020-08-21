Церемония открытия gamescom 2020 продлится два часа — за это время покажут более 20 игр

Куратор Summer Game Fest и ведущий церемонии открытия gamescom 2020 Джефф Кейли (Geoff Keighley) в рамках 40-секундного ролика у себя в микроблоге поделился новыми подробностями о предстоящем шоу.

По словам Кейли, Opening Night Live (так называется церемония открытия) продлится порядка двух часов, в течение которых зрителям покажут более 20 готовящихся к релизу игр.

Список проектов-участников мероприятия Кейли не раскрыл: «Жду не дождусь! У нас есть представители следующего поколения консолей, инди, крупнейшие в мире игры, у нас столько крутых вещей для Opening Night Live».

Кейли также пообещал, что с завтрашнего дня (22 августа) вместе с организаторами gamescom 2020 начнёт делиться информацией об играх, которые появятся на Opening Night Live.

Tomorrow we'll start to reveal more about some of the games set for Opening Night Live next Thursday! What would you like to see in the show? pic.twitter.com/z0STPb9ynq — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2020

Как минимум один участник церемонии открытия gamescom 2020 уже известен. На шоу точно покажут полную версию дебютного трейлера The Ancient Gods, Part One — первого сюжетного дополнения к DOOM Eternal.

Прокомментировал Кейли и вероятность появления на церемонии Elden Ring: на вопрос об игре от стримера Jacksepticeye ведущий ответил анимированным изображением с безуспешно ищущим что-то на полу мальчиком.

Трансляция Opening Night Live начнётся 27 августа в 21:00 по московскому времени. Сама gamescom 2020 продлится с 27 по 30 августа исключительно в цифровом формате — последствия пандемии COVID-19.