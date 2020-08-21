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Полномасштабный макет американского лунного корабля нового поколения показался на фото и видео

Компания Blue Origin сообщила, что в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне завершено создание полномасштабного макета американского лунного корабля нового поколения. До начала следующего года макет станет объектом пристального изучения специалистами NASA и астронавтами, которые выработают практические рекомендации для финальной версии проекта.

Корабль будущей лунной миссии в сборе (Blue Origin)

Корабль будущей лунной миссии в сборе (Blue Origin)

В отличие от лунной миссии 1969 года, когда человечество в лице Нила Армстронга впервые ступило на поверхность Луны, лунный корабля нового поколения будет состоять из двух независимых модулей ― посадочного и возвращаемого (подъёмного). Компания Lockheed Martin разрабатывает возвращаемый модуль (Ascent Element), а на Луну он будет доставлен в связке со спускаемым модулем (Descent Element) разработки компании Blue Origin. Именно эта пара представлена в Хьюстоне для изучения на макете специалистами NASA и экипажами.

Посадочныйлунный модуль Blue Origin (Blue Origin)

Посадочный лунный модуль Blue Origin (Blue Origin)

Добавим, на низкую лунную орбиту лунный корабль из двух модулей будет доставлен космическим кораблём разработки компании Northrop Grumman ― это так называемый «Transfer Element». Компания Draper, также привлечённая к лунной миссии NASA Artemis, создаёт для проекта авионику и систему беспилотной посадки. Тем самым демонстрационное (опытное) прилунение аппараты совершат до пилотируемой миссии, запланированной на 2024 год. В будущем комплекс беспилотного управления лунным кораблём поможет доставлять на поверхность Луны габаритные грузы без участия астронавтов.

Возвращаемый лунный модуль (Blue Origin)

Возвращаемый лунный модуль Northrop Grumman (Blue Origin)

Возвращаемый модуль компании Lockheed, в котором будут располагаться астронавты, опирается на конструкцию и системы управления космического корабля Orion. Этот проект разрабатывается достаточно давно, что позволяет быстро создать на его основе аппарат для лунной миссии, а также гарантирует астронавтам знакомую обстановку и упростит обучение.

Полномасштабный макет лунного модуля (Blue Origin)

Полномасштабный макет лунного модуля (Blue Origin)

Посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin создаётся с нуля, как и водородный двигатель BE-7 LOX для его оснащения. Двигатель успешно проходит статичные огневые испытания и обещает быть готовым к заданному сроку.

Транспортный модуль компании Northrop Grumman проектируется на основе космического грузового модуля Cygnus. Поэтому с ним сюрпризов тоже не ожидается. В анонсированном вчера полномасштабном инженерном макете транспортный модуль не представлен. Отдельно радует, что несмотря на всю эту неприятную ситуацию с пандемией коронавируса лунная миссия мало-помалу продвигается вперёд.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: луна, космос, ракета, blue origin, nasa
луна, космос, ракета, blue origin, nasa
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