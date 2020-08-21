Полномасштабный макет американского лунного корабля нового поколения показался на фото и видео

Компания Blue Origin сообщила, что в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне завершено создание полномасштабного макета американского лунного корабля нового поколения. До начала следующего года макет станет объектом пристального изучения специалистами NASA и астронавтами, которые выработают практические рекомендации для финальной версии проекта.

В отличие от лунной миссии 1969 года, когда человечество в лице Нила Армстронга впервые ступило на поверхность Луны, лунный корабля нового поколения будет состоять из двух независимых модулей ― посадочного и возвращаемого (подъёмного). Компания Lockheed Martin разрабатывает возвращаемый модуль (Ascent Element), а на Луну он будет доставлен в связке со спускаемым модулем (Descent Element) разработки компании Blue Origin. Именно эта пара представлена в Хьюстоне для изучения на макете специалистами NASA и экипажами.

Добавим, на низкую лунную орбиту лунный корабль из двух модулей будет доставлен космическим кораблём разработки компании Northrop Grumman ― это так называемый «Transfer Element». Компания Draper, также привлечённая к лунной миссии NASA Artemis, создаёт для проекта авионику и систему беспилотной посадки. Тем самым демонстрационное (опытное) прилунение аппараты совершат до пилотируемой миссии, запланированной на 2024 год. В будущем комплекс беспилотного управления лунным кораблём поможет доставлять на поверхность Луны габаритные грузы без участия астронавтов.

Возвращаемый модуль компании Lockheed, в котором будут располагаться астронавты, опирается на конструкцию и системы управления космического корабля Orion. Этот проект разрабатывается достаточно давно, что позволяет быстро создать на его основе аппарат для лунной миссии, а также гарантирует астронавтам знакомую обстановку и упростит обучение.

Посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin создаётся с нуля, как и водородный двигатель BE-7 LOX для его оснащения. Двигатель успешно проходит статичные огневые испытания и обещает быть готовым к заданному сроку.

Транспортный модуль компании Northrop Grumman проектируется на основе космического грузового модуля Cygnus. Поэтому с ним сюрпризов тоже не ожидается. В анонсированном вчера полномасштабном инженерном макете транспортный модуль не представлен. Отдельно радует, что несмотря на всю эту неприятную ситуацию с пандемией коронавируса лунная миссия мало-помалу продвигается вперёд.