Новостные агентства просят у Apple ту же сниженную комиссию, что имеет Amazon в App Store

Группа новостных издательств направила письмо исполнительному директору Apple Тиму Куку (Tim Cook) с просьбой об аналогичных условиях сделки в её магазине приложений App Store, которую Amazon.com получила для своего сервиса потокового видео.

Apple взимает 30 % доходов от большинства подписок, оформляемых через App Store, а после первого года — 15 %. Но в конце июля антимонопольная комиссия Конгресса раскрыла внутренние электронные письма, свидетельствующие о более выгодной сделке, заключённой между руководителем службы Apple Эдди Кью (Eddy Cue) и исполнительным директором Amazon Джеффом Безосом (Jeff Bezos). Apple договорилась взимать долю в 15 % с любых клиентов Amazon Prime Video, которые зарегистрировались через приложение для iPhone, и даже на отсутствие платы за тех пользователей, которые уже оформили подписку через Amazon или в других сторонних сервисах.

«Мы хотели бы знать, каким условиям должны будут соответствовать наши члены — компании, занимающиеся высококачественным цифровым контентом, — чтобы претендовать на те же условия, которые Amazon получила в отношении своего приложения Amazon Prime Video в Apple App Store», — написал в письме глава организации Digital Content Next Джейсон Кинт (Jason Kint).

Digital Content Next представляет интересы нескольких новостных агентств, которые предлагают платные подписки для получения бо́льшей части своего дохода. Речь идёт о таких известных именах, как The New York Times, принадлежащее корпорации News издательство Wall Street Journal, а также Washington Post. Группа также представляет Bloomberg LP, которая владеет Bloomberg News.

Ранее в этом году купертинская компания заявила, что небольшое количество служб потокового видео может использовать свои собственные методы оплаты, а не платёжный сервис Apple, чтобы не платить комиссию в 30 %. Все больше разработчиков в последнее время стали жаловаться на сборы и правила Apple App Store (как и на Google Play или Valve Steam): по их словам, сборы в 30 % несправедливы и ставят собственные сервисы Apple в более выгодное положение.

В рамках антимонопольного расследования специалисты Министерства юстиции США изучают правила Apple, которые требуют от многих разработчиков приложений использования платёжной системы компании. «Мы относимся ко всем разработчикам одинаково», — заявил Тим Кук во время июльских антимонопольных слушаний в Конгрессе США, на которых были обнародованы условия особой сделки с Amazon.

Кстати, в середине августа случился спор между Apple и Epic Games, тоже связанный с вопросами отчислений. Разработчики попытались запустить продажу внутриигровой валюты в обход App Store, чтобы избежать уплаты комиссии в 30 %. Из-за этого Apple удалила популярную королевскую битву из магазина. В ответ Epic подала иск, обвинив компанию в антиконкурентном поведении. Аналогичная ситуация развернулась с Google Play на Android.