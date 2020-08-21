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Старый пользовательский интерфейс Facebook будет полностью удалён в сентябре

Разработчики Facebook запустили новый пользовательский интерфейс социальной сети несколько месяцев назад. Несмотря на это, пользователи платформы всё ещё могут использовать старый макет. Теперь же было объявлено, что эта возможность вскоре исчезнет, и старый интерфейс будет полностью удалён в сентябре этого года.

«Мы сделали лучше новый Facebook.com и очень рады, что все пользователи могут испытать новый дизайн. Прежде чем мы сделаем классический Facebook недоступным в сентябре, мы надеемся, что вы дадите нам знать, как мы можем продолжить делать Facebook лучше для всех», — говорится в заявлении разработчиков.

Отдельно отмечаются особенности нового интерфейса, в том числе более привлекательный дизайн, увеличенный текст, быстрая загрузка и тёмный режим, который может быть активирован в меню настроек. Новый пользовательский интерфейс социальной сети был впервые официально представлен на ежегодной конференции F8 2019, которая состоялась весной прошлого года. Весной этого года разработчики запустили функцию, использование которой позволяет переключиться с классического интерфейса Facebook на новый и обратно.

Стоит отметить, что новый дизайн сильно напоминает интерфейс мобильного приложения Facebook, в котором нашлось место простой панели навигации, обеспечивающей быстрый доступ к разным разделам платформы. Логотип социальной сети также был полностью переработан, что придало ему более современный и привлекательный вид.

Даже если вам не нравится новый интерфейс Facebook, то пришло время привыкать к нему, поскольку классическая версия социальной сети перестанет быть доступной в течение нескольких недель.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: facebook, социальная сеть, интерфейс
facebook, социальная сеть, интерфейс
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