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Хорошие итоги квартала слабо повлияли на курс акций NVIDIA, но у компании хорошие перспективы

Квартальный отчёт NVIDIA принёс две хорошие вести: компания продолжает увеличивать выручку даже в условиях пандемии и готовится к «лучшему игровому сезону в своей истории», который выпадет на второе полугодие. Сдержанный прогноз по увеличению выручки в серверном сегменте несколько огорчил инвесторов, но на курсе акций NVIDIA все эти новости никак не отразились.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

После начала торгов курс акций опустился на доли процента, сегодня он отыграл почти 1,38 %, но серьёзным колебанием это назвать нельзя. Как можно судить по высказываниям отраслевых аналитиков, долгосрочные перспективы NVIDIA хороши по всем основным направлениям деятельности, даже автомобильному сегменту в следующем году предсказывается положительная динамика выручки. Консенсус по курсу акций сходится на сумме $534, причём самые оптимистично настроенные эксперты называют цену в $600 за акцию.

Представители Deutsche Bank, выражая одну из самых консервативных позиций ($450), говорят о способности NVIDIA хорошо работать в очень сложных внешних условиях. Однако они поясняют, что все ожидания давно заложены в текущий курс акций, а потому он не будет заметно расти в ближайшее время. Bank of America считает, что до 2024 года включительно NVIDIA сможет ежегодно увеличивать выручку минимум на 20 %, а доход на одну акцию будет расти на 25 % в год. Специалисты Needham разделяют это точку зрения в отношении темпов роста выручки NVIDIA.

Представители Credit Suisse поясняют разнонаправленное изменение спроса на серверные и игровые компоненты во втором полугодии влиянием пандемии. К середине года альтернативные каналы поставки развлекательного контента исчерпали имеющиеся запасы новинок, и во втором полугодии значимость игровой индустрии будет расти, поскольку она способна исправно функционировать в условиях самоизоляции, предлагая клиентам свежие игры.

Аналитики Barclays привязывают сроки анонса новых игровых видеокарт NVIDIA к четвёртому календарному кварталу, который начнётся в октябре. Эксперты Morgan Stanley тоже ожидают, что подъём на игровом рынке начнётся не ранее октября, тогда же состоятся анонсы основной части новых продуктов NVIDIA. Уместно вспомнить, что на вчерашнем квартальном мероприятии глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) своё выступление завершил приглашением присоединиться к трансляции с виртуальной сессии GTC 2020, которая будет вестись с его кухни. В мае он уже извлёк из духовки ускорители вычислений A100 с архитектурой Ampere, по этой аналогии к октябрю должны поспеть игровые последователи. Трансляция намечена на пятое октября, хотя первого сентября тоже состоится виртуальное мероприятие, посвящённое началу «новой эры» в игровом сегменте.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, финансовые новости и аналитика,
Теги: видеокарты, nvidia, ampere, аналитика, акции
видеокарты, nvidia, ampere, аналитика, акции
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