Разработчики Metro пообещали не делать мультиплеер для галочки

Исполнительный продюсер 4A Games Джон Блох (Jon Bloch) в интервью Video Games Chronicle рассказал о подходе студии к созданию многопользовательского режима в серии Metro.

Напомним, о сетевом направлении следующей игры «подземной» франшизы стало известно после покупки 4A Games шведским холдингом Embracer Group, которому также принадлежит Saber Interactive.

Тогда генеральный директор 4A Games Дин Шарп (Dean Sharpe) назвал Embracer Group и Saber Interactive «идеальными партнёрами» для студии и пообещал совместными усилиями подарить фанатам Metro «мультиплеерный опыт».

По словам Блоха, в 4A Games «уже подумывали на этот счёт в прошлом», но дальше прототипов дело никогда не заходило. Теперь же студия подошла к вопросу серьёзно: о шаблонном мультиплеере для галочки речь не идёт.

«Мы также понимаем, что на сетевой режим нужно не меньше времени и людей, чем на одиночный. Одновременная разработка обоих [компонентов] потребовала бы значительной перестройки [студии]. Мы же, главное, не хотим ради этого жертвовать качеством, размахом и предоставляемым Metro сюжетным опытом. Если мы продолжим заниматься [мультиплеером], нужно всё сделать правильно», — уверен Блох.

В случае с Metro Exodus в своё время разработчики отказались от сетевого режима, потому что хотели сосредоточиться на погружении игрока в атмосферу постапокалиптического приключения.

Помимо Metro с многопользовательским уклоном, 4A Games совместно с Saber Interactive трудится над неким новым проектом, не связанным ни с одной другой существующей франшизой.