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Затраты на расширение производства оперативной памяти в этом году сократятся на 20 %

Квартальные отчёты производителей микросхем оперативной памяти позволили понять, как изменилась величина планируемых капитальных затрат. Стало очевидно, что сильное с точки зрения спроса первое полугодие не подтолкнуло компании к увеличению бюджета на расширение производства. Напротив, в этом году профильные расходы сократятся в среднем на 20 %.

Источник изображения: IC Insights

Источник изображения: IC Insights

Как отмечает агентство IC Insights, лидер рынка Samsung Electronics сократит капитальные затраты в этом году на 21 %, корейский производитель SK Hynix урежет их на 38 %, а американская компания Micron Technology ограничится 16 %. Капитальные затраты производителей памяти подразумевают строительство новых предприятий или модернизацию существующих. Одна фабрика сейчас обходится производителям в сумму от $6 до $10 млрд, но для максимальной экономической отдачи она должна работать с максимальной загрузкой.

Сейчас спрос на память со стороны серверного сегмента ослаб, поскольку и клиентам больше не требуется расширять вычислительные мощности прежними темпами, и производители успели запастись микросхемами памяти на несколько месяцев вперёд. Мобильный сегмент в условиях санкций против Huawei не может резко увеличить потребление микросхем памяти, поскольку снизятся и объёмы продаж смартфонов одноимённой марки, и экспансия сетей 5G, которые должны были опираться на оборудование Huawei, будет происходить медленнее. Не нужно списывать со счетов и макроэкономическую неопределённость, порождённую пандемией.

Источник изображения: IC Insights

Источник изображения: IC Insights

В совокупности, производители памяти в этом году потратят не более $15,1 млрд на расширение предприятий, что на 20 % меньше, чем в прошлом. В 2018 году на соответствующие нужды были потрачены рекордные $23,2 млрд. Следует отметить, что цикличность рынка памяти и его некоторая экономическая инертность создают определённые неудобства для производителей. Так, в 2019 году ёмкость рынка памяти сократилась на 37 %, но при этом доля капитальных затрат производителей по отношению к выручке выросла до 30,5 %, самого высокого уровня с 2011 года. В этом году объёмы продаж вряд ли серьёзно увеличатся, а вот доля капитальных затрат по отношению к выручке не должна превысить 23,4 %, что весьма разумно в сложившихся условиях.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: samsung, sk hynix, micron, dram, аналитика
samsung, sk hynix, micron, dram, аналитика
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