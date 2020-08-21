Почти что самурай: блогер сыграл в Ghost of Tsushima с помощью катаны-контроллера

Блогеры нередко развлекаются в играх с помощью странных контроллеров. Например, в Dark Souls 3 в роли геймпада использовали тостер, а в Minecraft — пианино. Теперь же копилку игр, которые проходят странными методами, пополнила Ghost of Tsushima. Автор YouTube-канала Super Louis 64 продемонстрировал, как управляет протагонистом в самурайском экшене от Sucker Punch Productions с помощью контроллера в форме пластиковой катаны.

Устройство было выпущено компанией Capcom для экшена Onimusha, вышедшего в далёком 2001 году. Блогер сумел заполучить этот контроллер и модифицировал его соответствующим образом. Как показано в ролике, присутствующем ниже, автор сделал так, чтобы взмахи катаной-контроллером отвечали за нажатие на клавишу удара. Управление камерой и движениями главного героя назначены на стики, размещённые на рукояти пластикового оружия. А вот с остальными командами возникли сложности, так как расположение других клавиш на устройстве не назовёшь удобным. В частности, игроку было неудобно совершать парирования и менять стойки.

Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4. На Metacritic игра получила 83 балла от журналистов после 116 рецензий. Пользователи поставили оценку 9,2 из 10 (15881 голос).