Эксперты предупредили о фейковых сайтах для предзаказа вакцины от коронавируса

Мошенники стали чаще регистрировать домены для фишинговых сайтов по вакцинированию от COVID-19. Об этом пишет «Коммерсантъ». По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, за 10 дней после регистрации вакцины появилось 113 новых доменов, связанных с ней.

Пока что на доменах нет никакой информации, но эксперт опасается, что часть из них будет использоваться злоумышленниками. С этим согласилась контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидоркина. Она также подчеркнула, что часть страниц служит резервом на случай блокировки.

Представители Infosecurity a Softline Company отметили, что подобные сайты создавались мошенниками и раньше. По их данным, за июль-август было зарегистрировано 445 подобных доменов. Кроме этого, эксперты насчитали около десятка рабочих ресурсов, которые предлагают своим посетителям предзаказать вакцину со скидкой. Некоторые из них ориентированы на англоязычную аудиторию: предлагают купить партию вакцины от 10 тыс. до миллиона единиц и внести предоплату всего в 25 %.

В свою очередь эксперты Check Point утверждают, что число атак, связанных с коронавирусной инфекцией, сократилось. В июне их случалось примерно 130 миллионов в неделю, в то время как в июле — 61 миллион в неделю.

Технический директор Trend Micro Михаил Кондрашин пояснил, что популярность фишинговых ресурсов объясняется широкой доступностью инструментов. А шумиха вокруг COVID-19 стала удобным поводом для привлечения пользователей.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 августа, в мире более 22,6 миллионов человек заразились COVID-19. Из них 14,5 миллионов выздоровели и более 793 тысяч погибли.