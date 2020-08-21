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Производством настольных компьютеров Huawei Qingyun W510 на 24-ядерных процессорах займётся Foxconn

Уже давно сообщалось, что Huawei выходит на рынок настольных ПК. За последние несколько месяцев было много утечек и слухов о грядущем компьютере. Недавно появились даже его живые фото, раскрывающие дизайн. Теперь ПК прошёл сертификацию 3C в Китае, благодаря чему стало известно имя производителя.

Согласно сертификации 3C, собираются эти компьютеры фирмой Hongfujin Precision Electronics, которая является дочерней компанией Hon Hai Precision, широко известной под брендом Foxconn.

Заметим, что Huawei продаёт ноутбуки уже несколько лет, а вот стационарных ПК в её ассортименте раньше не наблюдалось. Все ноутбуки работают на процессорах Intel или AMD и преимущественно — под управлением Microsoft Windows. Компания также предлагает модели мобильных ПК на базе платформы Ubuntu.

Но в отношении своего первого настольного компьютера компания пошла другим путём, что и неудивительно, учитывая санкции США. Как сообщается, компьютер будет работать на собственном 7-нм процессоре Huawei HiSilcion Kunpeng 920 3211K в связке с видеокартой AMD Radeon 520, 8 Гбайт оперативной памяти и 512-Гбайт накопителем SSD от Samsung. В качестве операционной системы выступает UOS (Unity Operating System) — китайский дистрибутив Linux от UnionTech.

Как сообщается, эта машина будет продаваться на рынке под именем Qingyun W510. Она комплектуется 23,8-дюймовым монитором Full HD (1920 × 1080, 70-% охват цветового пространства NTSC), а также клавиатурой и мышью. Что касается портов, компьютер оснащён семью разъёмами USB-A, одним USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников и портом Ethernet. В наличии также оптический привод.

Huawei ещё не объявила дату запуска своего первого настольного ПК, который, как сообщается, будет доступен только в некоторых провинциях Китая. Мы уже публиковали оценки производительности 8-ядерного и 24-ядерного процессоров HiSilcion Kunpeng 920. Именно последний используется в данном настольном ПК.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: huawei, foxconn, hisilicon, kunpeng, тестирование
huawei, foxconn, hisilicon, kunpeng, тестирование
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