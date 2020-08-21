Компактная ТВ-приставка Nokia Media Streamer на базе Android 9.0 оценена в $45

Полку телевизионных приставок прибыло: дебютировало компактное устройство Nokia Media Streamer с поддержкой интеллектуального голосового помощника Google Assistant.

В новинке применён четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц. В состав этого чипа входит графический ускоритель Mali 450. Объём оперативной памяти составляет 1 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя — 8 Гбайт.

Приставка функционирует под управлением операционной системы Android 9.0. Интегрированный адаптер беспроводной связи Wi-Fi может работать в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Для подключения к телевизору служит интерфейс HDMI 2.0.

В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых команд. Взаимодействовать с приставкой также можно через сопутствующее мобильное приложение для смартфона.

Среди прочего упомянута совместимость с форматами MKV, WMV, M2TS, MOV, MP4, RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, ISO. Поддерживается вывод изображения с разрешением 1080p. Весит гаджет всего 39 граммов.

Цена Nokia Media Streamer — приблизительно 45 долларов США.