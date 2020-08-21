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Видео: боевые жабы дали интервью Майору Нельсону в релизном трейлере Battletoads

Вчера состоялась премьера Battletoads — первой за почти 30 лет игры серии. По такому случаю компания Microsoft подготовила не совсем обычный трейлер с участием программного директора Xbox Ларри Хриба (Larry Hryb).

В рамках полутораминутного ролика мультипликационная версия Хриба, также известного под псевдонимом Майор Нельсон, берёт интервью у главных героев Battletoads — боевых жаб Раша, Зитца и Пимпла.

Помимо Хриба, в видео есть ещё один сотрудник игрового подразделения Microsoft — в начале трейлера на экране за героями с инопланетянкой разговаривает глава маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг (Aaron Greenberg).

В отличие от большинства роликов подобного рода, в премьерном трейлере Battletoads об основных особенностях олдскульного экшена рассказывает один из его героев. В данном случае — Зитц.

Персонажи также прокомментировали возрождение других классических франшиз. По словам Раша, боевым жабам беспокоиться не о чем — конкуренты не умеют трансформироваться и использовать язык в качестве оружия.

Вопреки громким заявлениям боевых жаб, критики встретили новую Battletoads не слишком тепло. На Metacritic у проекта всего 72 балла из 100, тогда как у прямого конкурента в лице Streets of Rage 484 балла.

Battletoads уже доступна на PC (Steam, Windows 10) и Xbox One, а также в рамках сервиса Xbox Game Pass. За день до релиза разработчики из Rare и Dlala Studios опубликовали 25-минутное видео игрового процесса.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Премьера, Xbox,
Теги: battletoads, rare, dlala studios, xbox game studios
battletoads, rare, dlala studios, xbox game studios
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