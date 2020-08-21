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Фото дня: взгляд на огромный ураган «Женевьева» с борта МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимки урагана «Женевьева», который несколько дней назад сформировался над Тихим океаном у побережья Мексики.

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Тропический шторм запечатлели участники длительной экспедиции на борту Международной космической станции (МКС). Сейчас на орбите находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди, который и вёл съёмку.

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На представленных фотографиях прекрасно видна спираль «Женевьевы». Скорость ветра внутри урагана достигала 210 км/ч. К сожалению, стихия уже унесла жизни нескольких человек, в том числе пятнадцатилетней девочки.

В регионы на своём пути «Женевьева» принесла штормовой ветер и проливные дожди. Фотографии с борта МКС позволяют получить представление о масштабах природного явления.

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Добавим, что 14 октября на МКС отправится очередная длительная экспедиция. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Полёт пилотируемого корабля «Союз МС» должен впервые пройти по сверхкороткой двухвитковой схеме. 

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: ураган, космос, земля, фото, мкс
ураган, космос, земля, фото, мкс
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