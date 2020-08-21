TSMC и Samsung придётся создать отдельные компании для работы с Китаем в обход санкций США

Действия американских властей в усугубляющемся технологическом противостоянии с Китаем оказывают влияние на фондовый рынок, но если акции конкурентов Huawei на этом фоне растут, то акции её партнёров дешевеют. Аналитики считают, что если траектории технологического развития США и КНР разойдутся окончательно, нейтральных производителей на рынке не останется.

По крайней мере, представители D.A. Davidson склоняются к мысли, что чем сильнее будет давление США на Китай, тем больше решимости возникнет у китайских властей двигаться в направлении «технологического суверенитета». Пока китайская полупроводниковая промышленность сильно отстаёт в технологическом плане от зарубежной, но наличие политической воли в вопросах её развития отрицать сложно. Это заметно и по колоссальным денежным вливаниям в отрасль, и по темпам развития местных молодых компаний, и по стремлению китайских производителей любой ценой заполучить ценные кадры и технологии из-за рубежа.

Если тенденция сохранится, как считают эксперты, ведущие контрактные производители вроде Samsung Electronics и TSMC не смогут сохранять политический нейтралитет. Американские санкции отрежут их от крупного и перспективного китайского рынка, и компании могут пойти на создание независимых структур, имеющих формальные основания осуществлять свою деятельность в интересах китайских заказчиков — не исключено, что и на территории КНР. Местные власти появлению таких предприятий с передовыми технологиями будут только рады.

Аналитики State Street Global Advisors, по информации Barron’s, рассчитывают на победу здравого прагматизма в технологическом противостоянии США и КНР. Если развивать две независимые инфраструктуры в новых областях типа систем искусственного интеллекта обе страны себе ещё могут позволить, то разделять экосистему тех же сетей 5G будет себе дороже, поскольку проблемы совместимости рано или поздно создадут сложности в эксплуатации. Следует также учитывать, что независимость дорого стоит, поэтому за «технологический суверенитет» придётся переплачивать. Эксперты рассчитывают на некоторую нормализацию взаимоотношений Китая и США после ноябрьских президентских выборов в последней из стран.