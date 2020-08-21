Изображения защитных чехлов подтверждают дизайн смартфонов Huawei Mate 40

Известный источник утечек Slashleaks опубликовал изображения флагманских смартфонов Huawei Mate 40 в прозрачных силиконовых чехлах. Рендеры полностью раскрывают дизайн новинок, официальная презентация которых состоится уже в сентябре.

К выпуску готовятся базовая версия Mate 40 и её более производительная модификация Mate 40 Pro, а также варианты Mate 40 Pro Plus и Mate 40 Porsche Special Edition.

Представленные изображения подтверждают информацию о том, что во фронтальной части смартфонов располагается двойная селфи-камера: для неё предусмотрено продолговатое отверстие в левом верхнем углу экрана.

Сзади можно видеть огромную многомодульную камеру в виде блока круглой формы. В её состав входят четыре оптических элемента и вспышка. Кроме того, можно заметить дополнительное отверстие — возможно, для микрофона.

Аппараты располагают боковыми физическими кнопками управления и симметричным портом USB Type-C в нижней части корпуса.

В основу смартфонов ляжет 5-нанометровый процессор Kirin 1020: устройства серии Mate 40 станут последними флагманами Huawei на фирменных чипах. Объём оперативной памяти составит 8 или 12 Гбайт.

По слухам, модели Mate 40 и Mate 40 Pro будут наделены дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Версия Mate 40 Pro Plus может получить 120-Гц экран.