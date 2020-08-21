3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Изображения защитных чехлов подтверждают...
Новости Hardware

Изображения защитных чехлов подтверждают дизайн смартфонов Huawei Mate 40

Известный источник утечек Slashleaks опубликовал изображения флагманских смартфонов Huawei Mate 40 в прозрачных силиконовых чехлах. Рендеры полностью раскрывают дизайн новинок, официальная презентация которых состоится уже в сентябре.

К выпуску готовятся базовая версия Mate 40 и её более производительная модификация Mate 40 Pro, а также варианты Mate 40 Pro Plus и Mate 40 Porsche Special Edition.

Представленные изображения подтверждают информацию о том, что во фронтальной части смартфонов располагается двойная селфи-камера: для неё предусмотрено продолговатое отверстие в левом верхнем углу экрана.

Сзади можно видеть огромную многомодульную камеру в виде блока круглой формы. В её состав входят четыре оптических элемента и вспышка. Кроме того, можно заметить дополнительное отверстие — возможно, для микрофона.

Аппараты располагают боковыми физическими кнопками управления и симметричным портом USB Type-C в нижней части корпуса.

В основу смартфонов ляжет 5-нанометровый процессор Kirin 1020: устройства серии Mate 40 станут последними флагманами Huawei на фирменных чипах. Объём оперативной памяти составит 8 или 12 Гбайт.

По слухам, модели Mate 40 и Mate 40 Pro будут наделены дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Версия Mate 40 Pro Plus может получить 120-Гц экран. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei проектирует экраны нового типа для собственных мобильных устройств
Огромная камера смартфона Huawei Mate 40 Pro показалась на фото
Раскрыта конфигурация камер и ёмкость батарей смартфонов-флагманов Huawei Mate 40
Tele2 запустил 5G для российских пользователей в роуминге
Samsung назвала смартфоны, которые теперь будут получать обновления Android три года: в списке не только флагманы
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, mate, смартфон
huawei, mate, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 360
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 110
Народный игровой ПК от Xiaomi на процессоре AMD Ryzen 5 2600 стоит от $260 91
Intel рассказала про чудовищную мощь флагманской графики Xe-HP на четырёх кристаллах 71

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На МКС произошла утечка воздуха. Весь экипаж укрылся в российском сегменте станции
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Наследник Crysis: современные процессоры не обеспечивают 60 кадров/с в Microsoft Flight Simulator при максимальных настройках
Россия работает над космической системой «Млечный путь» для защиты Земли от астероидов и комет, а спутников — от мусора
Дрон не пролетит: Ростех удвоил дальность работы системы противодействия беспилотникам
Microsoft Flight Simulator простимулирует продажи ПК на миллиарды долларов 4 ч.
Новый патч Fall Guys лишил ПК-версию эксклюзивных предметов 5 ч.
Космические полёты, сражения и много добычи: восемь минут геймплея шутера Everspace 2 5 ч.
Видео: боевые жабы дали интервью Майору Нельсону в релизном трейлере Battletoads 6 ч.
Эксперты предупредили о фейковых сайтах для предзаказа вакцины от коронавируса 6 ч.
Разработчики Metro пообещали не делать мультиплеер для галочки 6 ч.
Почти что самурай: блогер сыграл в Ghost of Tsushima с помощью катаны-контроллера 6 ч.
Epic проведёт масштабный турнир #FreeFortnite с призами против Apple 7 ч.
Церемония открытия gamescom 2020 продлится два часа — за это время покажут более 20 игр 7 ч.
Новостные агентства просят у Apple ту же сниженную комиссию, что имеет Amazon в App Store 7 ч.
Samsung Galaxy S20 Fan Edition показался на видео, а сертификация говорит о выходе версий с 4G и 5G 2 ч.
Директор ZTE про смартфон с подэкранной камерой: разрабатывать пришлось два года, получилось дорого и сложно 2 ч.
Качественные рендеры демонстрируют «дырявый» экран и двойную камеру Google Pixel 5 3 ч.
LG начала устанавливать прозрачные OLED-экраны вместо окон в вагонах китайского метро 3 ч.
Tesla сделает свои электрокары безопаснее для детей и животных, оставленных в салоне в жару 3 ч.
Американские военные захотели пользоваться технологиями ARM. Британцы согласны 3 ч.
Изображения защитных чехлов подтверждают дизайн смартфонов Huawei Mate 40 4 ч.
Старый, но не бесполезный: суперкомпьютер Bebop помог разработать способ превращения углекислого газа в этанол 4 ч.
OPPO наделит самый тонкий смартфон 2020 года шестью камерами 4 ч.
Скачать все фильмы Netflix за секунду: новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c 5 ч.