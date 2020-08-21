3DNewsНовости SoftwareСимуляторMicrosoft Flight Simulator простимулируе...
Новости Software

Microsoft Flight Simulator простимулирует продажи ПК на миллиарды долларов

Аналитическая компания Jon Peddie Research (JPR) уже проанализировала влияние запуска авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2020 на продажи устройств. Речь идёт о сборках ПК, обновлениях процессоров и видеокарт, мониторов, покупке джойстиков и разнообразных специализированных геймпадов, а также шлемов виртуальной реальности (поддержка VR появится в первом крупном обновлении MSFS).

JPR проанализировала три уровня экономически активных компьютерных игроков и любителей симуляторов: начального, среднего и высокого уровня. Экономически активные компьютерные геймеры — это часть мирового сообщества владельцев ПК, которая покупает и обновляет компоненты и аксессуары чаще среднестатистических людей. Сумма, которую они тратят, разная, и доля фанатов авиасимуляторов отличается в зависимости от уровня. Чем выше уровень, тем доля фанатов симуляторов выше, и ​​тем больше они тратят.

Аналитики полагают, что Microsoft удастся продать 2,27 млн единиц Microsoft Flight Simulator в течение следующих трёх лет. За этот период, по оценкам специалистов, игроки потратят $2,6 миллиарда на устройства с конкретным намерением улучшить игровой процесс в данном авиасимуляторе. За полный цикл продаж игры будет потрачено гораздо больше.

Старший аналитик по играм Тед Поллак (Ted Pollak) сказал: «Авиасимуляторы невероятно требовательны к вычислительной мощности и дают хорошую отдачу от высоких разрешений, дисплеев с большой диагональю и использования шлемов виртуальной реальности. Когда выпускаются новые авиасимуляторы, оборудования для их запуска на максимальных настройках и производительности ещё даже не существует. Это создаёт ситуацию постоянного спроса на оборудование на протяжении всей жизни игры, поскольку фанаты стремятся получить более качественное окружение. Значительное количество поклонников авиасимуляторов играют только в авиасимуляторы. Мы в своих расчётах учли, будут ли деньги потрачены специально или частично из-за появления на рынке этой игры».

JPR считает, что основными бенефициарами Microsoft Flight Simulator будут Intel и AMD из-за того, что игра требовательна к мощи ЦП. Моделирование среды и условий полёта требует бо́льшего количества расчётов со стороны процессора, чем обычные игры. Игроки знают, что ЦП непросто обновить, поэтому они покупают с запасом более продвинутые чипы. Спрос на графические ускорители NVIDIA, AMD и Intel тоже возрастёт для вывода игры в высоких разрешениях. Dell, HP, Lenovo и другие производители игровых ПК тоже ожидают ощутимого прироста продаж благодаря этому выпуску. То же касается производителей гарнитур виртуальной реальности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Потраченное на загрузку Steam-версии Microsoft Flight Simulator время не повлияет на возможность вернуть за игру деньги
В ближайшие недели в Xbox Game Pass появятся Resident Evil 7 и Crusader Kings III взамен RDR 2
Реализм, да не везде: в Microsoft Flight Simulator заметили отсутствие достопримечательностей и другие неточности
Хакеры к взлёту готовы: Microsoft Flight Simulator взломали в день релиза
Видео: Bethesda напомнила об альтернативных режимах визуализации в DOOM Eternal
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК, Симулятор, Xbox,
Теги: jon peddie research, microsoft flight simulator, авиасимулятор, аналитика, прогнозы
jon peddie research, microsoft flight simulator, авиасимулятор, аналитика, прогнозы
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 360
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 110
Народный игровой ПК от Xiaomi на процессоре AMD Ryzen 5 2600 стоит от $260 91
Intel рассказала про чудовищную мощь флагманской графики Xe-HP на четырёх кристаллах 71

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На МКС произошла утечка воздуха. Весь экипаж укрылся в российском сегменте станции
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Наследник Crysis: современные процессоры не обеспечивают 60 кадров/с в Microsoft Flight Simulator при максимальных настройках
Россия работает над космической системой «Млечный путь» для защиты Земли от астероидов и комет, а спутников — от мусора
Дрон не пролетит: Ростех удвоил дальность работы системы противодействия беспилотникам
Microsoft Flight Simulator простимулирует продажи ПК на миллиарды долларов 4 ч.
Новый патч Fall Guys лишил ПК-версию эксклюзивных предметов 5 ч.
Космические полёты, сражения и много добычи: восемь минут геймплея шутера Everspace 2 5 ч.
Видео: боевые жабы дали интервью Майору Нельсону в релизном трейлере Battletoads 6 ч.
Эксперты предупредили о фейковых сайтах для предзаказа вакцины от коронавируса 6 ч.
Разработчики Metro пообещали не делать мультиплеер для галочки 6 ч.
Почти что самурай: блогер сыграл в Ghost of Tsushima с помощью катаны-контроллера 6 ч.
Epic проведёт масштабный турнир #FreeFortnite с призами против Apple 7 ч.
Церемония открытия gamescom 2020 продлится два часа — за это время покажут более 20 игр 7 ч.
Новостные агентства просят у Apple ту же сниженную комиссию, что имеет Amazon в App Store 7 ч.
Samsung Galaxy S20 Fan Edition показался на видео, а сертификация говорит о выходе версий с 4G и 5G 2 ч.
Директор ZTE про смартфон с подэкранной камерой: разрабатывать пришлось два года, получилось дорого и сложно 2 ч.
Качественные рендеры демонстрируют «дырявый» экран и двойную камеру Google Pixel 5 3 ч.
LG начала устанавливать прозрачные OLED-экраны вместо окон в вагонах китайского метро 3 ч.
Tesla сделает свои электрокары безопаснее для детей и животных, оставленных в салоне в жару 3 ч.
Американские военные захотели пользоваться технологиями ARM. Британцы согласны 3 ч.
Изображения защитных чехлов подтверждают дизайн смартфонов Huawei Mate 40 4 ч.
Старый, но не бесполезный: суперкомпьютер Bebop помог разработать способ превращения углекислого газа в этанол 4 ч.
OPPO наделит самый тонкий смартфон 2020 года шестью камерами 4 ч.
Скачать все фильмы Netflix за секунду: новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c 5 ч.