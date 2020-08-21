Microsoft Flight Simulator простимулирует продажи ПК на миллиарды долларов

Аналитическая компания Jon Peddie Research (JPR) уже проанализировала влияние запуска авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2020 на продажи устройств. Речь идёт о сборках ПК, обновлениях процессоров и видеокарт, мониторов, покупке джойстиков и разнообразных специализированных геймпадов, а также шлемов виртуальной реальности (поддержка VR появится в первом крупном обновлении MSFS).

JPR проанализировала три уровня экономически активных компьютерных игроков и любителей симуляторов: начального, среднего и высокого уровня. Экономически активные компьютерные геймеры — это часть мирового сообщества владельцев ПК, которая покупает и обновляет компоненты и аксессуары чаще среднестатистических людей. Сумма, которую они тратят, разная, и доля фанатов авиасимуляторов отличается в зависимости от уровня. Чем выше уровень, тем доля фанатов симуляторов выше, и ​​тем больше они тратят.

Аналитики полагают, что Microsoft удастся продать 2,27 млн единиц Microsoft Flight Simulator в течение следующих трёх лет. За этот период, по оценкам специалистов, игроки потратят $2,6 миллиарда на устройства с конкретным намерением улучшить игровой процесс в данном авиасимуляторе. За полный цикл продаж игры будет потрачено гораздо больше.

Старший аналитик по играм Тед Поллак (Ted Pollak) сказал: «Авиасимуляторы невероятно требовательны к вычислительной мощности и дают хорошую отдачу от высоких разрешений, дисплеев с большой диагональю и использования шлемов виртуальной реальности. Когда выпускаются новые авиасимуляторы, оборудования для их запуска на максимальных настройках и производительности ещё даже не существует. Это создаёт ситуацию постоянного спроса на оборудование на протяжении всей жизни игры, поскольку фанаты стремятся получить более качественное окружение. Значительное количество поклонников авиасимуляторов играют только в авиасимуляторы. Мы в своих расчётах учли, будут ли деньги потрачены специально или частично из-за появления на рынке этой игры».

JPR считает, что основными бенефициарами Microsoft Flight Simulator будут Intel и AMD из-за того, что игра требовательна к мощи ЦП. Моделирование среды и условий полёта требует бо́льшего количества расчётов со стороны процессора, чем обычные игры. Игроки знают, что ЦП непросто обновить, поэтому они покупают с запасом более продвинутые чипы. Спрос на графические ускорители NVIDIA, AMD и Intel тоже возрастёт для вывода игры в высоких разрешениях. Dell, HP, Lenovo и другие производители игровых ПК тоже ожидают ощутимого прироста продаж благодаря этому выпуску. То же касается производителей гарнитур виртуальной реальности.