Американские военные захотели пользоваться технологиями ARM. Британцы согласны

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и британский разработчик чипов ARM договорились о сотрудничестве, которое обеспечит доступ DARPA к технологиям ARM для исследовательских целей.

Как указано в пресс-релизе, в рамках набирающей обороты инициативы DARPA по возрождению электроники (Electronics Resurgence Initiative, ERI), соглашение о сотрудничестве позволит исследовательскому сообществу, которое поддерживает программы агентства, «быстро и без труда воспользоваться преимуществами передовой интеллектуальной собственности, инструментов и поддержки ARM, ускоряя инновации в различных областях».

«Наше расширенное партнёрство с DARPA предоставит ему доступ к самому широкому спектру технологий ARM для разработки вычислительных решений, поддерживаемых крупнейшей в мире экосистемой инструментов, услуг и программного обеспечения», — отметил Рене Хаас (Rene Haas), президент ARM IP Products Group (IPG).

На сегодняшний день в мире поставлено более 170 млрд чипов на базе ARM, которая предлагает одни из самых надёжных и проверенных в отрасли решений, обеспечивая распределённые интеллектуальные средства от облака до периферии и конечных устройство. Расширенное партнёрство обеспечит исследователей DARPA гибкостью и масштабируемостью для доступа к вычислениям на вертикальном рынке от небольших встроенных датчиков до высокопроизводительных систем.

Сообщается, что в работе DARPA ключевым моментом является многогранное сотрудничество. Лицензия IP ARM открывает сообществу DARPA окно в крупнейшую в мире открытую вычислительную экосистему для разработчиков микросхем и программного обеспечения, обеспечивая минимальные затраты на сборку SoC и минимальный уровень риска. Это позволит разработчикам при реализации проектов быстро и эффективно переходить от концепций к развертыванию в реальных условиях, с инструкциями по всему комплексу, от проверки оборудования до физической реализации и разработки программного обеспечения.