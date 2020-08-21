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Tesla сделает свои электрокары безопаснее для детей и животных, оставленных в салоне в жару

Компания Tesla, по сообщению Reuters, намерена получить в Федеральной комиссии связи США (FCC) разрешение на использование особой радарной системы небольшого диапазона действия, которая позволит реализовать целый спектр новых функций безопасности.

Речь идёт о применении датчиков, работающих в нелицензируемом миллиметровом диапазоне. При этом такие сенсоры будут функционировать при большей мощности, нежели регламентируется действующими нормами.

Одна из задач системы — обнаружение маленьких детей, оставленных в салоне под палящим солнцем. В этом случае новые радарные датчики обеспечат ряд преимуществ по сравнению с другими средствами мониторинга, такими как камеры. В частности, новое решение Tesla сможет фиксировать незначительные колебания, вызываемые дыханием или сердцебиением, а также «видеть» сквозь некоторые материалы, скажем, покрывало, которым может быть укрыт ребёнок. Это минимизирует вероятность ложных срабатываний. Ещё данная система, пожалуй, сможет обнаруживать не только оставленных в салоне детей, но и животных. 

Кроме того, новая система поможет оптимизировать работу других средств безопасности. Радарные датчики в салоне позволят оценивать телосложение каждого человека в машине и корректировать работу подушек безопасности или преднатяжителей ремней.

Наконец, на базе таких радаров могут быть внедрены новые средства противодействия кражам и угонам.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, электромобиль, электрокар, дети, безопасность
tesla, электромобиль, электрокар, дети, безопасность
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