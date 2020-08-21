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Качественные рендеры демонстрируют «дырявый» экран и двойную камеру Google Pixel 5

Ресурсы OnLeaks и Pricebaba представили качественные рендеры грядущего смартфона Google Pixel 5 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). Официальная презентация этого аппарата ожидается 30 сентября.

В плане дизайна готовящаяся новинка схожа с моделью Pixel 4a, которая дебютировала в начале текущего месяца. В левом верхнем углу экрана имеется небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры. Размер дисплея якобы составит 5,7–5,8 дюйма по диагонали.

Называются габариты устройства — 144,7 × 70,4 × 8,1 мм. Толщина возрастает до 8,5 мм в области тыльной камеры. Последняя заключена в область квадратной формы с закруглёнными углами. Конфигурация включает два датчика изображения, некий дополнительный сенсор и вспышку.

На задней панели можно видеть сканер отпечатков пальцев. Внизу расположены две прорези динамиков и симметричный порт USB Type-C.

Если верить имеющейся информации, в основу смартфона ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 765G, функционирующий в тандеме с как минимум 6 Гбайт оперативной памяти. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3080 мА·ч. В качестве программной платформы может быть использована операционная система Android 11. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: google, pixel, смартфон
google, pixel, смартфон
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