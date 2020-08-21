Samsung Galaxy S20 Fan Edition показался на видео, а сертификация говорит о выходе версий с 4G и 5G

Блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, опубликовал анимацию, демонстрирующую во всей красе смартфон Galaxy S20 Fan Edition (он же Galaxy S20 Lite). Кроме того, сообщается, что аппарат уже прошёл сертификацию в организации NFC Forum в двух версиях.

Ролик демонстрирует новинку со всех сторон. Устройство оборудовано дисплеем Infinity-O с отверстием по центру: здесь расположится одинарная фронтальная камера. Размер экрана составит 6,4–6,5 дюйма по диагонали, разрешение — FHD+. Частота обновления будет достигать 120 Гц.

Сертификационные данные NFC Forum указывают на подготовку версий SM-G781V и SM-G780F. Первая получит поддержку сотовой связи пятого поколения (5G), вторая — нет.

По имеющейся информации, смартфон будет нести на борту процессор Snapdragon 865, как минимум 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль на 128 Гбайт и более, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч.

В состав тыльной камеры войдут два 12-мегапиксельных датчика, 8-мегапиксельный сенсор и вспышка. Фронтальная камера сможет формировать 32-мегапиксельные снимки.

Модель Galaxy S20 Fan Edition дебютирует в октябре. На аппарат будет установлена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.5.