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Директор ZTE про смартфон с подэкранной камерой: разрабатывать пришлось два года, получилось дорого и сложно

Ранее на этой неделе ZTE официально объявила о том, что выпуск первого в мире смартфона с фронтальной камерой, расположенной непосредственно под дисплеем, состоится первого сентября. С тех пор Интернет пестрит рекламными роликами и рендерами грядущего устройства. Один из руководителей ZTE поделился некоторыми интересными подробностями, касающимися разработки Axon 20 5G.

gizmochina.com

gizmochina.com

Лу Цяньхао (Lu Qianhao), директор по потребительскому опыту ZTE, сообщил китайским СМИ, что компания потратила более 20 месяцев на исследования и разработки, применяемые в Axon 20 5G. Он заявил, что технология, позволяющая разместить камеру под дисплеем чрезвычайно сложная и дорогая. Ещё в июне с похожим заявлением выступил вице-президент OPPO Брайан Шен (Brain Shen), который назвал разработку подобного решения «извилистой дорожкой» и попросил пользователей не ожидать хорошего качества снимков от устройств с подэкранной камерой первого поколения. Тем не менее, он уверен, что со временем эта технология будет совершенствоваться.

gizmochina.com

gizmochina.com

Напомним, что OPPO первой продемонстрировала опытный образец смартфона с камерой под дисплеем в декабре 2019 года, однако она до сих пор не удовлетворена качеством получаемых фото. С другой стороны, ZTE заявляет, что провела независимое тестирование своей подэкранной камеры, и участники опроса не обнаружили никаких проблем с качеством изображения. По слухам, Axon 20 5G будет оснащён OLED-дисплеем Visionox, который специально разработан с учётом возможности расположения под ним камеры. К слову, такие же дисплеи на сумму $500 млн Visionox отправила Huawei и Xiaomi.

Интересно, что первый в мире смартфон с подэкранной камерой не сможет похвастаться флагманской начинкой. ZTE Axon 20 5G будет основан на популярном в среднем ценовом сегменте чипе Qualcomm Snapdragon 765G. Однако из-за расположенной под дисплеем камеры цена устройства может оказаться вполне флагманской.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, разработка, камера, дисплей, zte
смартфон, разработка, камера, дисплей, zte
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