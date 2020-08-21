TSMC запустила массовое производство 6-нм чипов: теперь Intel без GPU не останется

Тайваньский производитель микросхем TSMC является одним из крупнейших производителей чипов в мире. Согласно последнему отчёту, со вчерашнего дня компания запустила массовое производство 6-нм чипов. К этому техпроцессу проявляет интерес Intel.

Несколько месяцев назад на отчётной конференции за первый квартал генеральный директор TSMC Вэй Чжэцзя (Wei Zhejia) заявил, что 6-нм техпроцесс находится на стадии пробного производства, назвав его переходной стадией между 7-нм и 5-нм техпроцессами. По нормам проектирования и технологической оснастке он почти полностью совместим с 7-нм техпроцессом, а добавление одного слоя с EUV-литографией позволяет на 18 % увеличить плотность размещения транзисторов. По замыслу TSMC, этот самый 6-нм техпроцесс станет выбором тех, кто не готов раскошеливаться на 5-нм технологию и связываться с сопутствующими техническими сложностями.

Тем не менее, TSMC не должна страдать от нехватки заказчиков на 6-нм чипы. Предполагается, что по нормам 6-нм техпроцесса TSMC будут производиться продукция для Intel. Внешнего подрядчика она планирует привлекать для производства игровых графических ускорителей, для части вычислительных чиплетов Ponte Vecchio и для интерфейсного блока. Что конкретно из этого будет 6-нм, Intel не уточняет, но ранее предполагалось, что Ponte Vecchio будет первым 7-нм продуктом Intel. В конце прошлого месяца сообщалось, что TSMC получила заказ от Intel на производство 180 тысяч 6-нм пластин до 2021 года.

Напомним, что 5-нм техпроцесс TSMC уже находится в массовом производстве. Ожидается, что первым 5-нм чипом станет Apple A14 Bionic. Он дебютирует со смартфонами серии iPhone 12, которые будут представлены этой осенью. Также по этим передовым нормам должен был производиться флагманский чип Huawei HiSilicon Kirin 1020, но из-за санкций США его судьба неизвестна.

Тем не менее, у TSMC всё не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Сообщается, что китайские чипмейкеры активно переманивают лучших инженеров TSMC. С прошлого года две китайские компании, QXIC и HSMC, наняли более ста ведущих сотрудников TSMC, чтобы улучшить свою конкурентоспособность в сфере производства микросхем.