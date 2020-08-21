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За лёгкость надо платить: NEC выпустила ультрабук весом чуть больше 800 грамм по цене от $1800

Компания NEC представила один из самых лёгких и тонких ультрабуков на рынке, работающих на базе новых процессоров Intel Comet Lake-U. Вес 13,3-дюймовой новинки серии VersaPro J UltraLite type VG с аккумулятором, рассчитанным на 15 часов работы без подзарядки, составляет всего 814 граммов. При выборе более ёмкого аккумулятора, готового обеспечить до 24 часов работы без подзарядки, вес ультрабука составит не многим больше — всего 868 граммов.

В качестве основы новый ультрабук NEC готов предложить процессоры Intel Core i5-10210U или Core i7-10510U, установку от 8 до 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR3, а также твердотельного NVMe-накопителя объёмом 128, 256 или 512 Гбайт.

К сожалению, компания не особо вдаётся в детали IPS-дисплея новинки, а лишь указывает его диагональ, которая составляет 13,3-дюйма. Он поддерживает разрешение Full HD и оснащён антибликовым покрытием.

Японский производитель постарался сделать корпус устройства как можно более тонким и лёгким. Поэтому в его основе используется магниевый сплав. Толщина ультрабука составляет всего 16,7 мм, а вес — 814 или 868 граммов, в зависимости от выбранного аккумулятора. К слову, в обоих случаях последний заряжается до 80 % всего за один час благодаря поддержке функции быстрой зарядки через порт USB-С.

Звук для ультракомпактного рабочего ноутбука обеспечивает система Yamaha AudioEngine. Ультрабук оснащён сканером отпечатков пальцев, поддерживает работу с беспроводными сетями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также в качестве дополнительной опции готов предложить поддержку LTE (4G). 

Также в оснащение новинки входит один разъём USB-C 3.1 с поддержкой функции быстрой зарядки и альтернативным режимом DisplayPort, один USB-A 3.0, один HDMI-выход, комбинированный аудиоразъём и слот для карт памяти microSD.

В продажу новинка на японский рынок поступит 24 августа. Цена базовой комплектации с процессором Core i5-10210U составит около $1800. Максимальная конфигурация новинки с процессором Core i7-10510U оценивается производителем примерно в $3250.

Напомним, что ранее компания NEC выпускала новые продукты самостоятельно. Однако в начале 2010-х она оказалась под крылом гиганта Lenovo, что позволило укрепить последнему свои позиции на японском рынке. Тем не менее некоторые ноутбуки NEC по-прежнему выпускаются и за пределами азиатского рынка.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: nec, ультрабук, comet lake
nec, ультрабук, comet lake
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