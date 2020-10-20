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Acer: как IT-вендоры помогают среднему и малому бизнесу в новой реальности

Партнёрский материал

Сегодня затраты бизнеса на IТ-оборудование растут по всему миру — это глобальный тренд. При этом нужно признать: в отличие от больших корпораций представителям среднего и малого бизнеса всегда актуально максимально сокращать расходы на IT-инфраструктуру.

Значительную её часть составляет корпоративный компьютерный парк, который нужно обновлять каждые пять лет. Функциональность рабочих станций и ноутбуков развивается очень быстро, чтобы использовать их возможности для бизнеса по максимуму, необходимо поддерживать компьютерную технику в актуальном современному рынку состоянии. В 2020 году, когда «железо» вновь серьёзно подорожало, а многие отрасли столкнулись с экономическим кризисом, вопрос экономии перед компаниями из сектора среднего и малого бизнеса встал особенно остро.  

Переход на удалённую работу, вызванный пандемией коронавируса, стимулировал компании перевести большинство своих бизнес-процессов в онлайн и организовать рабочие места своим сотрудникам в домашнем офисе. В первую очередь для этого стали необходимы средства для качественной аудио-, видеоконференцсвязи, портативные рабочие станции и ноутбуки. Весной 2020 года спрос на мощную и бюджетную компьютерную технику резко увеличился, а на складах крупнейших дистрибьюторов в России практически не осталось нужного оборудования. 

Многие компании намерены и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом, сохранить полностью или частично дистанционный формат работы. Тренд развития новой удалённой IT-инфраструктуры, по-видимому, станет долгосрочным, а перед компаниями — в особенности в сфере среднего и малого бизнеса — встанет вопрос выживания: победить сможет тот, кому удастся трансформировать и актуализировать базу корпоративной техники и электроники в непростых экономических условиях. 

Понимая особенности нынешнего переходного периода, компания Acer разработала и стала активно развивать масштабный проект, рассчитанный на представителей малого и среднего бизнеса. Он называется «Программа надёжности: двойная защита капитала» и предполагает специальные условия поставки широкого спектра бизнес-ноутбуков, настольных ПК, мониторов и проекторов. В рамках программы Acer обеспечивает своих партнеров долговечным, качественным оборудованием. Если заказчик впервые покупает продукцию Acer, то он получает спецпредложение на первые 50 устройств.

Программа включает в себя несколько серий продукции Acer, каждая из которых рассчитана на определённые индивидуальные потребности пользователя.

Так, бизнес-ноутбуки TravelMate в первую очередь отличаются высокой производительностью и работоспособностью. Они сертифицируются по стандартам MIL-SPEC 810G, что подразумевает повышенную надёжность. Устройства успешно проходят испытания на падение со стола, работу в тяжёлых условиях под воздействием экстремальных температур, вибрации, пыли и т. д. Заказчику предоставляется широкий выбор конфигураций: от рабочих станций серии Р2, нацеленных на решение офисных задач, до элегантных и легких, но при этом обладающих непревзойдённым запасом автономной работы ноутбуков серии Р6, которые весят всего 1,1 кг.

К слову, именно модель TravelMate P6 пользуется наибольшим спросом у клиентов программы. Этот ноутбук позволяет выполнять задачи любой сложности и любого объёма благодаря процессору Intel Core i7 10-го поколения и графике NVIDIA MX250. При этом вся его мощь умещается в ультратонком и лёгком корпусе, который, тем не менее, отличается удивительной прочностью. Бизнесмены, пользующиеся TravelMate P6, высоко ценят богатую функциональность устройства, который обеспечивает безопасную аутентификацию и защиту корпоративных данных.

В программу входят и ноутбуки серии Acer Pro, предназначенные для руководителей. К этой серии относятся сразу несколько семейств: Aspire Pro, Swift Pro, Spin Pro, Switch 3, 5 и 7. Они отличаются не только высокой производительностью и надёжностью, но и богатым разнообразием комплектаций и современных стильных дизайнерских решений. Лёгкие и тонкие, они идеально подходят для бизнес-поездок.

Ещё один участник «Программы надёжности: двойная защита капитала» — компьютеры Acer Veriton. В эту серию входят производительные мини-ПК и моноблоки, графические станции и классические десктопы на Windows 10 Pro. Нужно отметить, что помимо компьютеров «Программа надёжности: двойная защита капитала» предоставляет возможность приобрести на специальных условиях мониторы серий B и BE0, а также проекторы Acer Р.

Все компьютеры, участвующие в программе, оснащены новейшей Windows 10 Professional — актуальное решение для компаний, ещё не перешедших с Windows 7, поддержка которой на сегодняшний день прекращена. У этих предприятий появится возможность обновить свою софтверную экосистему одновременно с парком ПК. Помимо удобства перехода такая возможность даёт ещё и экономию: стоимость операционной системы будет значительно ниже.

«Программа надёжности: двойная защита капитала» Acer позволит её партнёрам в России сохранить свою финансовую устойчивость и эффективность, остаться конкурентоспособными и пережить период вынужденной изоляции. Ознакомиться со всеми условиями сотрудничества и списком доступных устройств можно здесь. По вопросам сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса вы можете обратиться к руководителю направления по развитию коммерческого канала Acer Андрею Емельянову Andrey.Emelianov@acer.com или по телефону +7(495)212 28 50.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, ноутбуки и нетбуки,
Теги: acer, программа, компьютер, ноутбук, монитор, бизнес
acer, программа, компьютер, ноутбук, монитор, бизнес
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