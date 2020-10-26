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Совместимые картриджи G&G: безопасность, качество, доступность

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Хотя мир постепенно уходит от бумажного документооборота, печатная техника по-прежнему нужна в каждом офисе, а многим и дома. Как известно, просто купить принтер мало, и время от времени его нужно заправлять или менять в нём картриджи. Оригинальные расходные материалы зачастую очень дорогие, но, к счастью, есть альтернатива — так называемые совместимые расходные материалы. И лидером в этом области является бренд G&G компании Ninestar.

Ninestar — компания, разработавшая первый в мире совместимый чип для картриджей, что дало огромный толчок в развитии совместимых расходных материалов. Благодаря своим разработкам, компания может продавать свою продукцию совершенно легально, не нарушая патентов производителей оригинальных расходных материалов. На сегодня, доля компании на мировом рынке чипов для совместимых картриджей превышает 70 %, а доля на мировом рынке совместимых расходных материалов превышает 20 %.

У компании имеется почти 5000 патентов, и ещё больше 1000 проходят процесс регистрации. У Ninestar имеются патенты на самые различные технические решения, применяемые в совместимых картриджах для принтеров HP и Canon, Brother, Kyocera, Epson и других. В итоге Ninestar является одним из немногих производителей совместимых расходных материалов для печатной техники, продукция которого легально продаётся на всех рынках, включая Европу и США, где за соблюдением патентов ведётся строгий контроль.

В качестве примера уникальной разработки Ninestar, можно привести технологию TurboTec, применяемую в совместимых картриджах Canon GPR51/53/55/57. В продуктах этой серии используется сжатый воздух для обеспечение ряда преимуществ по сравнению с традиционной технологией по переносу тонера на бумагу, включая более стабильную подачу тонера, меньшее загрязнение воздуха и механизма принтера. На сегодняшний день, только Ninestar предлагает решение, аналогичное оригинальному решению Canon, но при этом с совершенно иным принципом работы.

Помимо этого, что продукция G&G полностью легальна и не нарушает патентов производителей оригинальных расходных материалов, она также обладает высоким качеством и их функциональные характеристики соответствуют самому высокому уровню. Соответствие проверяется во время всего производственного цикла. Производство сертифицировано, а контроль качества продукции осуществляется согласно существующим методам и стандартам.

Картриджи G&G используют только высококачественные материалы, обеспечивающие прекрасную печать изображений и текста. Тестирование проводится согласно требованиям стандарта STMC, при высоких и низких температурах и влажности, что гарантирует высокое качество продукции. В сочетании с жёсткой системой контроля качества это позволило практически полностью исключить бракованную продукцию.

Немаловажно и то, что картриджи G&G не причиняют вреда окружающей среде и здоровью людей, которых используют их в своей работе и учёбе как дома, так и в офисе. продукция G&G, соответствуют по содержанию опасных веществ согласно существующим сегодня международным требованиям и норм таких как RoHS, REACH.

Это особенно важно на фоне того, что некоторое время назад во многих странах Европы развернулась целая компанию по запрету использования неоригинальных совместимых картриджей, после того, как в абсолютном большинстве из них были выявлены повышенные концентрации опасных для здоровья и окружающей среды веществ. По утверждению независимой Европейской организации ETIRA, опасность для человека и окружающей среды представляют практически все совместимые картриджи. Но к решениям G&G это не относится.

Тут же отметим, что 14 августа 2020 года продукция G&G была отмечена знаком качества Blue Angel, который указывает на соответствие высоким экологическим стандартам. На сегодня, картриджи G&G являются единственными среди совместимых расходных материалов, производимых в Китае, получившая этот отличительный знак. Blue Angel присуждается немецким сертификационным институтом RAL продукции, прошедшей проверку на безопасность и экологическую чистоту. Для потребителей это означает, что продукт обладает высоким качеством и безопасен для здоровья и окружающей среды.

В целом совместимые картриджи G&G являются весьма достойной альтернативой оригинальным расходным материалам. Они обладают хорошим качеством и обеспечивают высокое качество печати, они безопасны для здоровья и окружающей среды, а также не нарушают патенты производителей оригинальных расходных материалов. И конечно же, они попросту дешевле.

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Рубрики: Новости Hardware, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ,
Теги: расходные материалы, принтер, печать, картридж
расходные материалы, принтер, печать, картридж
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