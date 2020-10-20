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Авторы Fallout Miami выпустили ролик с презентацией проделанной работы за последние месяцы

Разработка модификации Fallout Miami идёт полным ходом. Авторы мода представили информацию о том, на какой стадии находится создание, показали художественные концепты и продемонстрировали некоторые локации.

Также они опубликовали ролик с демонстрацией того, чего уже удалось достичь при разработке модификации. Базовая часть основного приключения уже готова, теперь команда сосредоточена на написании и добавлении квестов. Также стало известно, что музыку для игры пишет композитор Гарретт Билоу (Garrett Beelow). Кроме того, авторы кратко рассказали о фракциях Fallout Miami, но не стали вдаваться в подробности. Больше внимания они уделили демонстрации концепт-артов членов организаций в их отличительных нарядах, ключевых персонажей и локаций. 

«В этом году всё сошло с ума, поэтому мы надеемся, что у вас и ваших близких всё хорошо, с учётом всех обстоятельств. Текущие события не помешали нам работать над Miami, и мы рады показать вам некоторые вещи, которые мы сделали за последние месяцы», — сказал один из авторов Fallout Miami.

Fallout Miami — это модификация на базе Fallout 4, в которой будет воссоздана южная часть Майами-Бич с некоторыми художественными вольностями, что позволит разработчику добавить все желаемые им места. Так, город будет разделён на несколько районов, каждый со своими уникальными локациями и атмосферой.

Разработчики не установили дату выхода Fallout Miami.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Моды, патчи, дополнения,
Теги: fallout miami, fallout 4, bethesda softworks, bethesda game studios, модификация
fallout miami, fallout 4, bethesda softworks, bethesda game studios, модификация
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