Пустошь Мохаве в новом трейлере мода Fallout 4: New Vegas в честь годовщины оригинала

Авторы модификации Fallout 4: New Vegas опубликовали новый геймплейный трейлер по случаю десятой годовщины ролевого шутера Fallout: New Vegas, разработанного студией Obsidian Entertainment.

Fallout 4: New Vegas — это модификация на базе Fallout 4, в рамках которой поклонники пытаются полностью воссоздать Fallout: New Vegas. Вы снова сможете посетить пустошь Мохаве и залитый неоновым светом Нью-Вегас. Кроме этого, вам повстречаются яркие персонажи, различные фракции и мутировавшие существа.

Как ранее рассказали авторы мода, система навыков Fallout 4: New Vegas построена по образцу оригинальной игры, однако несколько механик взяты из Fallout 4, например, система строительства поселений. Модификация находится в разработке уже несколько лет, но дата её выхода не назначена. Однако выпуск нового трейлера означает, что авторы не намерены бросать проект, даже когда за окном бушует пандемия.

Fallout 4: New Vegas выйдет только на ПК в связи с ограничением размера модификаций на консолях и другими аспектами проекта.