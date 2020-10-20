Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M02 замечен в бенчмарке с чипом Snapdragon 450

Популярный бенчмарк Geekbench раскрыл ключевые технические характеристики смартфона начального уровня Galaxy M02, который в скором времени пополнит ассортимент компании Samsung.

Аппарат имеет кодовое обозначение SM-M025F. Тест говорит об использовании процессора Qualcomm Snapdragon 450, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. В состав чипа входит модем LTE со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с.

Смартфон несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти. Вероятно, на коммерческий рынок также выйдет модификация с 2 Гбайт ОЗУ. Применяется операционная система Android 10.

По слухам, бюджетная новинка будет оборудована 5,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, двойной камерой на основе датчиков с 13 и 2 млн пикселей, 8-мегапиксельной селфи-камерой и флеш-накопителем вместимостью 32 Гбайт с возможностью расширения за счёт microSD-карты.

Готовящийся аппарат уже замечен на сертификационных сайтах Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. А это означает, что официальная презентация состоится в самое ближайшее время.